Est-ce un début de crise au sein du camp présidentiel ? Les sorties médiatiques de François Bayrou ont fait l’effet d’une petite bombe au sein de la majorité. Le patron du MoDem, tout juste relaxé, a indiqué mercredi qu’il n’entrerait pas au gouvernement, faute « d’accord profond sur la politique à suivre ». Ce jeudi, l’allié historique du chef de l’Etat en a remis une couche, critiquant la « dérive » vers une « technocratie gestionnaire » du duo exécutif. On en parle avec Richard Ramos, député MoDem du Loiret.

François Bayrou acte-t-il une mise en retrait du MoDem ?

C’est une mise au clair. François Bayrou rappelle, à juste titre, qu’en 2017, la victoire est due à sa personne [en pleine campagne, il s’était retiré pour soutenir le candidat Macron]. Il y a besoin de rééquilibrage. Le gouvernement est trop parisien, trop à droite, trop élitiste. Je mets de côté Marc Fesneau (ministre MoDem de l’Agriculture), qui vient du Loir-et-Cher et Gérald Darmanin, qui incarne quelque chose par son ancrage à Tourcoing et dont la mère était femme de ménage.

Mais quand j’entends parler de madame Belloubet pressentie à l’Education nationale… On a l’impression, avec tous ces gens-là, que c’est l’élite qui se coopte. Que va en penser un instituteur d’une zone rurale ? On a besoin de réconcilier cette France avec ses dirigeants. Ce n’est plus la gauche et la droite qui comptent, mais la réconciliation de la France d’en bas avec celle d’en haut.

Richard Ramos à l'Assemblée. - Thomas SAMSON / AFP

La critique n’est-elle pas dure pour un parti qui fait partie de la majorité depuis 2017 ?

Bayrou est dans son rôle, et nous dans le nôtre. J’espère qu’Emmanuel Macron et Gabriel Attal vont rectifier le tir. Les mots sont peut-être durs, mais c’est parce que je ne veux pas que madame Le Pen arrive un jour au pouvoir. On doit se dire les choses. Les amis, c’est fait pour se dire la vérité, sinon ça ne sert à rien.

Le danger du RN n’est pas assez pris en compte. Il faut parler avec les personnes d’en bas, les mères qui élèvent seules leurs gosses en craignant la fin du mois. Il faut des politiques qui incarnent parler à ces gens-là, pas seulement des cerveaux qui ont fait de grandes études. Le peuple français sent bien les choses, viscéralement, il n’a pas besoin qu’on lui explique les choses comme s’il était con.

Qu’attendez-vous de Gabriel Attal ?

Qu’il réponde à la problématique du peuple français. On n’a rien contre le Premier ministre, au contraire, je veux qu’il réussisse. Mais attention au chemin qui va être pris. Il faut un cap, plus social, plus humaniste, plus en proximité avec les gens humbles. Renaissance est aujourd’hui un parti de droite modérée. En disant ça, je ne suis pas dans le reproche, mais il y a besoin d’équilibre. On est le seul parti centriste. Il faut que Gabriel Attal tienne compte du poids qu’on représente à l’Assemblée dans son gouvernement. Mais au-delà des postes, c’est la ligne politique qui est importante. On craint aujourd’hui que cette ligne dérive encore plus vers la droite.

La sortie de François Bayrou n’a pas été du goût de tous les députés MoDem, notamment de Jean-Louis Bourlanges, qui estime qu’elle « affaiblit » la majorité…

Jean-Louis Bourlanges est un type remarquable. Lui aussi est un homme libre, qui écrit sans consulter personne. Mais ce jeudi, lors du séminaire du groupe MoDem, on était tous en phase. Notre poids à l’Assemblée est important et puissant. Sans nous, il n’y a pas de texte qui passe. Il faut que le Premier ministre en tienne compte.