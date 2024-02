C’était brouillon, pas très clair et pas vraiment soigné. Invité ce jeudi matin de France Info, François Bayrou a tenté d’expliquer pourquoi il avait fait le choix de ne pas entrer au gouvernement. Face aux questions de nos confrères, le chef du Modem a souvent hésité, faisant cependant comprendre qu’il n’était plus vraiment en phase avec la politique d’Emmanuel Macron, citant notamment le secteur de l’éducation nationale et des désaccords profonds.

Son nom faisait partie de la short-list des candidats à la succession de la très contestée Amélie Oudéa-Castéra. François Bayrou a préféré décliner, laissant la porte ouverte à l’ancienne ministre de la Justice Nicole Belloubet, pressentie pour récupérer l’éducation nationale. « Je n’ai pas candidaté », a assuré François Bayrou sur France Info. « Lundi soir, vos confrères m’ont posé la question. Et j’ai dit oui, que j’étais disponible pour prendre ce risque. C’est une question d’engagement en face du pays », a répondu le maire de Pau. Face son invité, la journaliste Salhia Brakhlia l’a maintes fois relancé pour qu’il soit plus précis, l’interrogeant même sur un éventuel « caca nerveux ».

Education nationale : "On est sur une musique de fond qui est : 'les enseignants ne travaillent pas assez'", regrette François Bayrou. S'il assure ne pas avoir "candidaté" pour prendre le ministère, le président du MoDem déclare "être disponible pour prendre ce risque". pic.twitter.com/lS7lBRlV5l — franceinfo (@franceinfo) February 8, 2024

Mais pourquoi a-t-il refusé ? « On est sur une musique de fond qui est : les enseignants ne travaillent pas assez. J’étais persuadé qu’on peut redresser l’éducation nationale en peu d’années mais il faut le faire avec les enseignants et les autres parties prenantes de l’école. Pour moi, l’éducation nationale ça ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire », a fait savoir le responsable du Modem, tout juste acquitté dans l’affaire des assistants d’eurodéputés.

Celui qui a été ministre de l’éducation nationale de 1993 à 1997 se serait aussi vu proposer le portefeuille du ministère des Armées, qu’il a également décliné. « C’est le seul secteur à mes yeux qui va à peu près bien », a-t-il répondu.

Dans son propos décousu, le responsable du Modem a surtout étrillé le gouvernement d’Emmanuel Macron sur sa déconnexion au territoire, dénonçant une politique hors-sol. « C’est la rupture constante et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. On a un gouvernement composé de personnalités tout à fait compétentes, ou on espère qu’elles le sont. Sur 14, il y a 11 ministres parisiens ou franciliens et pas un seul du sud de la Loire. Tout ça créé un déséquilibre ». Interrogé sur ses intentions de se présenter à la présidentielle, François Bayrou a laissé la porte ouverte. « Je n’ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens ».