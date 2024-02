Le tonton ronchon de la macronie a encore frappé. Tout juste libéré de ses affaires judiciaires, François Bayrou a refusé en milieu de semaine d’entrer au gouvernement, évoquant « un désaccord profond » avec l’exécutif. Pire, le patron du MoDem en a profité pour tirer à boulets rouges sur Emmanuel Macron et Gabriel Attal. « Le pays a besoin de plus de compréhension politique de ce qui se passe à la base et de moins de technocratie gestionnaire », a-t-il sèchement lâché, ce jeudi matin, sur France info. Une attaque en règle qui fait mal à la Macronie à plus d’un titre. On vous explique pourquoi.

Parce qu’elle accrédite l’image « hors sol »

C’est l’une des critiques qui collent à Emmanuel Macron comme le sparadrap du capitaine Haddock. L’idée d’un président « hors sol » est souvent relayée par les opposants au chef de l’Etat depuis 2017. L’attaque est d’autant plus cruelle qu’elle est reprise cette fois par un intime du président. François Bayrou dénonce ainsi « la rupture constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs », citant la crise des « gilets jaunes » ou celle, plus récente, des agriculteurs.

Il ajoute : « On a un gouvernement qui comporte, sur quatorze, onze ministres parisiens ou franciliens [et] pas un seul du sud de la Loire. Tout ça crée un déséquilibre », ajoute-t-il, accusant ; au passage le chef de l’Etat d’être responsable de la montée du Rassemblement national.

Parce qu’elle fragilise encore plus la majorité

Ces critiques de François Bayrou ressemblent à celles formulées par Gérald Darmanin l’été, mais elles arrivent au pire moment pour l’exécutif. La majorité présidentielle commençait à peine à se remettre des fractures internes sur le projet de loi immigration, votée difficilement fin décembre. L’arrivée de Gabriel Attal à Matignon a été un « coup de boost », selon l’aveu même de plusieurs députés macronistes. Mais le Premier ministre, très attendu sur la composition de son gouvernement, doit désormais composer avec l’éléphant centriste dans la pièce.

Quelle sera l’attitude des députés MoDem ces prochaines semaines ? Richard Ramos, député MoDem, met également la pression sur l’exécutif. « On a aujourd’hui un gouvernement qui est trop à droite, trop parisien, trop élitiste. Il n’y a quasiment pas un ministre qui représente les vraies gens », dit-il à 20 Minutes. Un constat qui n’est pas partagé par son collègue Jean-Louis Bourlanges, lequel estime que François Bayrou « affaiblit » la majorité et « discrédite » le MoDem. Dans un communiqué, le groupe MoDem dit qu'il va « continuer à discuter avec le Premier ministre pour déterminer ce que sera le rôle du MoDem dans la majorité. En soutien et en participation ». Une zizanie mal venue alors que le camp présidentiel reste toujours aussi fragilisé par sa majorité relative à l’Assemblée nationale.

Parce qu’il lance la guerre de succession

La pique lancée contre Emmanuel Macron et Gabriel Attal n’est pas anodine. Car François Bayrou en profite aussi pour placer ses pions en vue de la prochaine présidentielle. « Il faut que 2027 montre un chemin pour sortir » de cette crise, a-t-il indiqué. « Je n’ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens », a-t-il répondu sur Franceinfo à propos d’une éventuelle candidature. Un premier pas qui pourrait pousser ses ambitieux rivaux à la succession d’Emmanuel Macron à sortir (un peu plus) du bois, pour ne pas se laisser distancer.

Cette course précoce à l’Elysée ne peut qu’affaiblir le résident actuel, au grand dam de certains élus macronistes qui n’imaginent pas une seule seconde François Bayrou comme leur futur champion. « Il faut qu’il se satisfasse d’avoir contribué à incarner quelque chose par son poids politique dans le passé. Mais le côté chrétien-démocrate un peu désuet… Il faut aller de l’avant, maintenant », peste une députée Renaissance. Qui ajoute : « Quand on prône le renouvellement, il faut accepter de se faire renouveler ».