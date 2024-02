Nicole Belloubet, ex-garde des Sceaux, pour remplacer Oudéa-Castéra ?

Fin du feuilleton remaniement jeudi ? Alors que les tractations continuent dans les coulisses de Matignon, un nom circule pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l’Education : Nicole Belloubet. L’ancienne ministre de la Justice dans les gouvernements d’Edouard Philippe (2017-2020) est bien positionnée pour suppléer Amélie Oudéa-Castéra, engluée dans une série de polémiques depuis sa nomination rue de Grenelle il y a un mois, ont indiqué ce mercredi soir à l’AFP trois sources concordantes au sein de la majorité.

Le suspense s’éternise autour de la fin du casting gouvernemental, depuis la nomination le 11 janvier de Gabriel Attal à Matignon.

Qui pour entrer dans le gouvernement Attal ?

Nicole Belloubet, âgée de 68 ans, fut notamment rectrice des académies de Limoges et Toulouse, entre 1997 et 2005, avant de démissionner en dénonçant les suppressions de postes d’alors. Cette professeure des universités, docteure en droit public et ancienne membre du Conseil constitutionnel, est issue des rangs socialistes, et a occupé notamment des postes d’adjointe au maire de Toulouse et de vice-présidente de la Région Occitanie.

Le résultat des arbitrages est désormais attendu « plutôt jeudi », selon l’entourage de l’Etat. Sans pour autant que s’affine la liste de la quinzaine de ministres délégués et secrétaires d’Etat prévus, alors qu’Emmanuel Macron a pris l’habitude de bouleverser ses plans jusqu’au dernier moment.