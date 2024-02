Les nouvelles têtes du gouvernement Attal ne seront pas connues avant jeudi

Le suspense n’en finit plus de durer quant à la composition finale du gouvernement de Gabriel Attal. On sait désormais que le remaniement ministériel ne sera pas pour ce mercredi. La liste des derniers ministres et secrétaires d’Etat, attendue depuis plusieurs jours, sera désormais « plutôt » annoncée jeudi, ont indiqué plusieurs sources au sein de l’exécutif.

« Je pense que ce sera demain », a lâché une source gouvernementale. « Plutôt demain, peut-être », confirme une autre source. Et demain, c’est jeudi, soit le jour où le premier ministre doit se rendre dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés des inondations.

Arrivée de Bayrou ? Sortie d’Oudéa-Castéra ?

La composition de la deuxième moitié du gouvernement de Gabriel Attal, initialement présentée comme technique, tourne de plus en plus au casse-tête aux forts enjeux politiques. Les discussions portent notamment sur l’entrée potentielle de François Bayrou (MoDem), ce qui compliquerait les grands « équilibres » de l’équipe gouvernementale et sur la mise à l’écart probable d’Amélie Oudéa-Castéra à l’Education nationale.

D’abord promise autour du 20 janvier, la liste de la quinzaine de personnalités appelées à prêter main-forte aux 14 ministres déjà nommés le 11 janvier, était finalement escomptée lundi, puis mardi.