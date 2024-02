Vous vous souvenez de Nicole Belloubet ? Non ? Quand même. Elle a été la ministre de la Justice de juin 2017 à juillet 2020. Elle pourrait revenir, c’est la rumeur, au ministère de l’Education nationale. On verra si cela se confirme.

Pendant qu’on attend la liste, Gabriel Attal était sur le terrain, de retour dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés des inondations à répétition. Cela avait été son premier déplacement de Premier ministre il y a un mois. Face aux élus locaux désespérés, aux habitants parfois en larmes ou évoquant leurs « pensées noires », Gabriel Attal s'est lancé dans une longue séquence de calinothérapie.

La situation est « intenable » pour les habitants, a-t-il convenu lors de ce déplacement à Blendecques et Longuenesse, avant de rappeler ses engagements, notamment la simplification des procédures pour accélérer les travaux ou curer les cours d'eau. Et « éviter qu'en novembre prochain, on se retrouve avec la même chose ».