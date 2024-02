Tout juste relaxé par la justice, Bayrou tente de redevenir indispensable

Quel rôle politique va prochainement jouer François Bayrou ? Relaxé lundi par la justice, il va pouvoir à nouveau tenter de peser au sein de la majorité où son parti semble de plus en plus marginalisé dans un gouvernement droitisé.

Depuis quelques jours, la rumeur court sur son retour au gouvernement, pour mettre un terme au chemin de croix d’Amélie Oudéa-Castéra. Surtout, l’Education nationale est un ministère que le maire de Pau connaît bien pour avoir été à sa tête… de 1993 à 1997.

Bayrou « n’écarte jamais rien »

En privé, l’hypothèse faisait rire l’intéressé voici quelques jours. Et maintenant ? « C’est une jolie histoire à raconter. C’est mieux qu’Alexandre Dumas. Alexandre Dumas avait écrit "Vingt ans après", là vous m’invitez à écrire "Trente ans" », a commenté François Bayrou lundi soir sur France 2.

« Par principe », le dirigeant centriste « n’écarte jamais rien ». Mais « on n’est pas dans la formation du gouvernement », a-t-il ajouté, alors que le chef de l’État et son Premier ministre doivent pourtant annoncer la liste des ministres délégués et secrétaires d’État. Pas officiellement candidat pour le poste, le président du MoDem a tout de même tenu à faire connaître sa vision pour l’Éducation nationale : retrouver « le moral, l’équilibre, l’envie d’enseigner sans trouble dans notre pays, et (pour) la réussite de l’enseignement ».

Alors François Bayrou, ministre de Gabriel Attal, dont il interrogeait publiquement « l’expérience » après sa nomination à Matignon ? « La vie politique est malicieuse. Elle réserve beaucoup de surprises », note, prudent, un proche soutien du dirigeant centriste.

Un conseiller pas toujours entendu

En matière de surprises, le patron du MoDem a déjà été servi. En 2017, après avoir grandement contribué à l’élection d’Emmanuel Macron, son retour au gouvernement s’achève au bout de quelques semaines : l’ouverture d’une enquête sur des soupçons d’emplois fictifs parmi les assistants parlementaires des députés européens du parti le pousse à la démission. Depuis, il est devenu une sorte de conseiller de l’ombre du président, qui l’a par ailleurs nommé haut-Commissaire au Plan. Régulièrement écouté, pas toujours entendu.

Rien ne s’est arrangé en 2022. Depuis la réélection d’Emmanuel Macron, « François Bayrou n’est pas content, parce qu’il voit qu’il ne pèse plus », confie un député centriste. Quant au MoDem, entre la présidentielle et les législatives, il était brièvement passé de quatre… à deux représentants au gouvernement.

Et le fossé semble encore s’être creusé avec l’arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Une décision du seul Emmanuel Macron, prise contre l’avis de ses soutiens historiques, François Bayrou mais aussi, côté Renaissance, Richard Ferrand. Le MoDem a désormais deux ministres délégués (Philippe Vigier à l’Outre-mer, Jean-Noël Barrot au Numérique) et une secrétaire d’État (Sarah El Haïry, Biodiversité) à conserver. Après avoir sauvé de haute lutte son seul ministre de plein exercice : Marc Fesneau (Agriculture).