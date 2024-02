Des proches de victimes du Hamas refusent que LFI participe à l’hommage

La France insoumise au cœur d’une nouvelle polémique : alors que ses responsables souhaitent se rendre à l’hommage organisé mercredi pour les victimes françaises de l’attaque du Hamas contre Israël, certaines familles refusent la venue du mouvement de gauche radicale. J’ai « l’intention d’y participer » a fait savoir dimanche sur BFMTV le coordinateur de LFI, Manuel Bompard. Il est « normal que la nation rende hommage à des victimes », a-t-il ajouté, assurant « partager » la « peine » et le « chagrin » des familles, sans « volonté de mélanger un hommage national à un moment de politique ».

La cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot avait déjà indiqué qu’elle se rendrait à la cérémonie, souhaitant que soit rendu hommage « à l’ensemble des victimes françaises de cette guerre au Proche-Orient », donc aussi aux Franco-Palestiniens tués à Gaza par l’armée israélienne. Selon les autorités françaises, 42 citoyens français ou franco-israéliens ont été tués dans l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre.

Le collectif No Silence opposé à cette venue

Plusieurs familles du collectif No Silence ont demandé, dans un courrier adressé mardi dernier au chef de l’Etat, que la présence du mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon soit « interdite ». « Entre indécence, absence de respect, relativisme et négationnisme, La France Insoumise et ses porte-parole se sont illustrés par des propos gravissimes depuis le pogrom du 7 octobre », accusent-elles dans leur lettre. LFI a créé la polémique après les attaques, refusant notamment de qualifier le Hamas de groupe « terroriste » et préférant parler de « crimes de guerre ».

Le collectif de familles l’accuse aussi de « porter une très lourde responsabilité dans l’explosion de la judéophobie » dans le pays. Manuel Bompard a défendu son mouvement, estimant que certains passages de leur courrier « paraissent attribuer à La France insoumise des positions qu’elle n’a jamais défendues ».

Une présence qui a fait réagir à droite et au centre

La venue des responsables de la gauche radicale à cet hommage fait réagir à droite et au sein de la majorité. Olivier Marleix a dit sur Radio J comprendre l' » émotion » et le « malaise » des familles « tant La France insoumise a banalisé cette attaque terroriste ». Le chef de file des députés Les Républicains estime toutefois que le mouvement peut y participer « en signe de repentance ».

Au contraire de Xavier Bertrand. « Moralement, ils feraient bien de ne pas venir, par respect pour les victimes », s’est indigné le président LR de la région Hauts-de-France, accusant, lui aussi, les représentants de LFI d’avoir « toujours, par leurs actes, favorisé la montée de l’antisémitisme en France ».