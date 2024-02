Il récuse qu’on ne l’entende pas sur l’écologie. François-Xavier Bellamy était l’invité de « Face aux Territoires », ce jeudi matin, sur TV5 Monde. Le député européen est tête de liste LR pour les élections européennes du 9 juin prochain. 20 Minutes lui a posé une question sur la préservation du patrimoine naturel européen : est-ce que ça doit être une question majeure ? Et ce, d’autant plus, quand on a une fibre conservatrice.

« La réponse est oui, bien sûr. Du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Notre premier engagement de campagne en 2019 était de mettre en place cette barrière écologique à l’entrée du marché unique. C’est-à-dire de mettre une barrière qui permette que nous refusions d’importer en Europe ce que nous refusons d’y produire. Et cette mesure nous l’avons tenue. »

L’eurodéputé a poursuivi : « Le vrai grand problème du climat, de la myopie européenne que les agriculteurs dénoncent, ça n’est pas ce qui est produit en Europe, c’est ce qui est importé. »