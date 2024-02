Gabriel Attal tente, une fois encore, de répondre à la colère agricole. Le Premier ministre a fait plusieurs annonces à la mi-journée lors d’une conférence de presse à Matignon. « Nous devons mieux protéger notre pays et nos agriculteurs avec de vraies mesures miroirs et des clauses de sauvegarde très claires pour lutter sans relâche contre la concurrence déloyale », a-t-il lancé. Ces fameuses « clauses miroirs » sont réclamées par les agriculteurs depuis le début de la crise mais aussi par des responsables politiques, de François Ruffin (LFI) à Jordan Bardella (RN). Sont-elles pour autant une solution crédible ? On fait le point.

De quoi on parle ?

Les « mesures miroirs » portent bien leur nom : il s’agit de mécanismes imposant aux produits importés les mêmes règles et les mêmes normes que celles imposées aux agriculteurs européens ou français. Dans le domaine sanitaire ou environnemental (comme l’interdiction de pesticides par exemple) ou sur le bien-être animal. Ces mesures peuvent être mises en place dans le cadre de traités de libre-échange entre deux zones commerciales, on parle alors de « clauses miroirs ».

« On a ce type de clauses sur les jouets, les médicaments, ou dans l’industrie automobile. Les produits que l’on importe doivent ainsi respecter les normes CE pour pouvoir être vendus en Europe », assure la députée Renaissance Sandrine Le Feur. « Dans l’agriculture, on ne le fait pas ou pas assez. Or on en a besoin pour éviter la concurrence déloyale avec les autres pays », ajoute l’agricultrice de métier.

Pourquoi c’est difficile à mettre en place ?

Cette réciprocité se heurte à de très nombreux obstacles. Elle suppose en premier lieu d’imposer des règles européennes… à des Etats souverains. « L’idée peut être séduisante, mais c’est très difficile à imposer. Les secteurs ciblés ont leur propre écosystème, ils se sont développés grâce à leurs normes et cherchent à exporter. Ils n’ont pas envie qu’on vienne leur dire d’en changer », constate David Cormand, eurodéputé EELV. C’est d’autant plus difficile lorsque les règles sont établies par des traités déjà en place.

Autre difficulté, les enjeux différents selon les secteurs. Si ces accords commerciaux sont mis en place, c’est qu’ils servent les intérêts de certaines filières européennes, en favorisant l’exportation de certains produits, comme les vins et les spiritueux français par exemple. Le gouvernement a d’ailleurs rappelé que la mise en place de mesures miroirs risquait de provoquer « des mesures de rétorsion » sur nos filières exportatrices. Un ensemble de données délicat à prendre en compte.

« L’accord avec la Nouvelle-Zélande vise à encadrer des échanges existants en respectant les accords de Paris sur le Climat, c’est une bonne chose. Mais il n’est pas souhaitable pour nos agriculteurs, avec notamment une arrivée massive d’agneaux néo-zélandais sur le marché français, sans respect des normes », regrette Sandrine Le Feur. « Il y a aussi un gros sujet d’harmonisation à avoir au sein de l’UE, où les normes ne sont pas toujours les mêmes et pas toujours respectées », poursuit-elle.

Quel impact sur le marché français ?

L’interdiction de produits qui ne respectent pas les normes européennes pourrait s’avérer périlleuse alors que la France importe 70 % des fruits consommés, 28 % de légumes, 30 % de viande, dont un poulet sur deux. « On l’a fait sur les néonicotinoïdes, pour les betteraves. […] Mais si on met une clause miroir sur le poulet ukrainien, on aurait la moitié des étals de nos supermarchés vides », a ainsi prévenu l’eurodéputé Renaissance Pascal Canfin ce jeudi sur France Info. « On essaye de pousser au maximum, produit par produit mais ce serait démagogique de dire qu’on le fait demain sur tout », a-t-il ajouté. Gabriel Attal a indiqué ce jeudi qu’il allait empêcher l’importation en France de fruits et légumes traités avec le pesticide thiaclopride, un produit interdit en Europe.

Un blocage sur les négociations autour du Mercosur ?

Cette question des clauses miroirs a refait surface dans le cadre des négociations sur le Mercosur. L’accord commercial entre l’Union européenne et l’alliance économique sud-américaine (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay) a été signé en 2019 mais n’est toujours pas ratifié. En décembre, les professionnels français du sucre, de la volaille, des céréales et de la viande regrettaient dans une lettre que la Commission européenne ne prenne pas en compte les normes européennes. « Le poulet dopé aux antibiotiques, le bœuf engraissé [en parc] de 30.000 animaux, le maïs traité à l’atrazine [un herbicide interdit en Europe] et autres produits phares des exportations brésiliennes accéderaient sans restriction aux quotas d’importation à droits de douane nuls ou réduits », ont-ils regretté. La France a rappelé à plusieurs reprises qu’elle s’opposerait au traité Mercosur actuel, en raison de l’impact négatif sur son agriculture.