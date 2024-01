La droite va-t-elle être le dindon de la farce macroniste sur l’AME ?

Avec la droite, le pire n’est jamais certain. Déjà échaudés par la retoque du Conseil constitutionnel sur le projet de loi immigration, Les Républicains ont accueilli de manière glaciale l’annonce de Gabriel Attal sur l’Aide médicale d’Etat. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a ainsi annoncé qu’une réforme de l’AME arriverait bien avant l’été… mais que celle-ci se ferait par « voie réglementaire ». Autrement dit, sans avoir à passer par un texte devant le Parlement. La droite risque donc de se retrouver gros-jean comme devant sur la question migratoire.

Le gouvernement garde la main

Au plus dur des négociations sur le texte immigration, mi-décembre, Elisabeth Borne s’était « engagée » à réformer l’AME dans une lettre écrite au président du Sénat Gérard Larcher. La droite avait avalé la promesse, convaincue qu’un projet de loi serait (vite) proposé par l’exécutif. Pourtant, dans sa lettre, la Première ministre évoquait déjà deux pistes : la voie législative classique, mais aussi la possibilité d’une piste « réglementaire ».

Ce mardi, Gabriel Attal a donc opté pour la seconde option, qui permet au gouvernement de garder la main sur les contours de la réforme. En clair : l’exécutif décidera solo des mesures, par décret, et aucun texte ne sera présenté devant le Parlement. Le chef du gouvernement a aussi précisé que cette proposition se fera sur la base du rapport de l’ex-ministre PS Claude Evin et de l’ex préfet (LR) Patrick Stefanini, rendu début décembre. Les deux hommes estiment que la couverture des frais de santé pour les étrangers en situation irrégulière est « un dispositif sanitaire utile » et « globalement maîtrisé », même s’il « mérite d’être adapté » sur le renforcement des contrôles ou les « critères d’éligibilité ».

La droite dénonce une « trahison »

Le patron des Républicains, Éric Ciotti, a dénoncé mardi à l’Assemblée « une forme de trahison de la parole » du gouvernement. Car la droite demandait initialement une suppression de l’AME. Les élus LR souhaitaient la remplacer par une simple aide médicale d’urgence (AMU), qui restreignait drastiquement le panier de soins pour les étrangers.

« Avec la voie réglementaire, on n’a pas notre mot à dire, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Attal est donc revenu sur l’engagement ferme et fort de sa prédécesseure », soupire Eric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes. « D’autant que le rapport Evin-Stefanini est très light, ce n’est donc pas à la hauteur des engagements pris lors des négociations en décembre. Pour nous, la confiance est rompue », s’agace-t-il.

Jusqu’à la motion de censure ?

En à peine un mois, la droite a connu de sacrées désillusions. En plus d’avoir perdu la main sur l’AME, elle a vu le Conseil constitutionnel censurer la quasi-totalité des mesures qu’elle avait ajoutée au projet de loi immigration du gouvernement (qui s’en est d’ailleurs félicité). Devenus les dindons de la farce macroniste, Les Républicains ont tenté d’appeler l’exécutif à présenter un nouveau texte en reprenant les 32 mesures retoquées (sur les 86), mais sans vraiment y croire.

« Ca aurait été logique car ils ont tout fait pour voter le texte. Mais leur refus montre qu’ils étaient en réalité dans la duplicité », peste Eric Pauget, « le ressort est désormais cassé, cela risque d’être très compliqué désormais à l’Assemblée ». Passablement agacée, une majorité de LR serait même en train de réfléchir au dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement. « Cela pourrait arriver dans les semaines à venir, il faut trouver le moment opportun », indiquait l’élu du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont mardi à l’Assemblée. D’autres regrettaient la naïveté de leurs chefs dans cette séquence. « Pour nous, c’est un vrai camouflet ».