Soudain, la Haute Assemblée a été prise d’un fou rire. Celui qui a fait marrer les sénateurs présents dans l’hémicycle n’est pas un comique connu mais… Bruno Le Maire.

Le ministre de l’Economie et des Finances lisait à la tribune la déclaration de politique générale du premier ministre que Gabriel Attal prononçait au même moment à l’Assemblée nationale. C’est au détour d’une phrase énoncée par le patron de Bercy que les parlementaires ont explosé de rire. « Je suis né en 1989 », a-t-il lu.

1989. L’année de naissance du chef du gouvernement (et de Taylor Swift). Bruno le Maire, lui, est né 20 ans plus tôt, lorsque les Rolling Stones dominaient le monde « Allez-y Monsieur le ministre, moi non, mais allez-y », s’est esclaffé le président du Sénat, Gérard Larcher. « Si seulement… », a repris le ministre en souriant, sous les applaudissements des sénateurs.