Oudéa-Castéra va-t-elle cristalliser la colère des profs ?

Du « choc des savoirs » de Gabriel Attal il y a six mois aux « paquets d’heures perdues » de la toute nouvelle ministre de l’Education nationale, le monde enseignant a perçu une invitation… Celle de descendre dans la rue pour montrer son mécontentement. Ce jeudi, ils seront des milliers à battre le pavé partout en France, à l’appel des principaux syndicats.

Dans leur viseur, les conditions de travail qui ne cesseraient de se dégrader et des salaires jugés trop bas. « A chaque fois, il y a des annonces qui nous font miroiter de gagner un peu plus pour perdre un peu moins du fait du coût de la vie. On est en train d’être smicardisés à vitesse grand V », s’alarme Yannick Lefebure, délégué départemental du SnudiI-FO 67 (Bas-Rhin). Et il est fort à parier que sur les pancartes, Amélie Oudéa-Castéra va figurer en bonne place tant elle a « cristallisé la colère du monde enseignant en quelques paroles », cinglent certains.

« Claude Allègre tapait dans la fourmilière »

Yannick Lefebure y va direct : « Je ne sais pas si elle a une latitude de la part de son président pour faire changer son mode de pensée et de fonctionnement, mais il n’y a que la mobilisation qui peut faire changer les choses. » Un « choc des savoirs » déconnecté de la réalité, des propos peu appréciés… Celle qui est aussi ministre des Sports est-elle sur le bon chemin pour inscrire son nom à la liste des ministres de l’Education têtes de Turcs des enseignants ? Peut-on égaler le champion toute catégorie sous le gouvernement Jospin, le bulldozer Claude Allègre, auteur du célèbre « dégraisser le mammouth » ? Ou bien Luc Chatel, jugé trop libéral sous le gouvernement Sarkozy et dont le nom évoque encore aujourd’hui des milliers de suppressions de poste ? C’est possible.

« Claude Allègre tapait dans la fourmilière, reprend le délégué départemental du Snudi-FO 67. Il avait parfois des paroles un peu crues, mais il y avait un fond. Là, on a l’impression qu’il y a des paroles un peu en l’air, à quoi (la ministre) ajoute une forme de maladresse et d’incompétence. Un jour ou l’autre, l’incompétence se voit et là, ça s’est vu très vite, elle ne maîtrise pas le sujet. Tout se cumule, elle a tout de suite su faire monter la colère. Qu’elle continue et ça va monter dans les tours », promet le syndicaliste.

L'école dessine « un tri social »

Même son de cloche du côté de l’UNSA Education, où l’on garde encore en travers de la gorge les « heures perdues » du public. « Lorsqu’un ministre tient pour premiers propos des mensonges qui dénigrent les personnels dont elle a la responsabilité, ça énerve, ça attriste, et ça amène les gens à vouloir réagir », assure David Grisinelli, le secrétaire régional pour l’académie de Strasbourg. De quoi amener davantage de monde dans la rue ce jeudi, selon lui.

Mais davantage que les mots, c’est le projet global qui fait tiquer. Le gouvernement « veut mettre en place un choc des savoirs complètement inadapté à nos élèves et à l’école d’aujourd’hui, poursuit le syndicaliste. On préférerait un choc des salaires, l’arrêt de la diminution des postes ». Et les groupes de niveau au collège ? « Une réforme pas accompagnée de moyens ». Au final, Amélie Oudéa-Castéra ou pas, « ce n’est pas une priorité, poursuit David Grisinelli. Ce qui est important, c’est où va l’école de demain ». Une école qui, selon Caroline Chevét, de la FSU des Bouches-du-Rhône, « dessine une scolarité du tri social, du tri scolaire, où très tôt, dès la 6e, on commence à différencier les élèves qui ont vocation a accédé aux lycées, aux études, et ceux qui ont vocation à être évincés et dirigés vers l’apprentissage ».

« Les enseignants sont très inventifs »

Figure – malgré elle – du débat public/privé – Amélie Oudéa-Castéra a « animé la colère et quasiment insulté l’école publique », juge Caroline Chevét. On peut donc s’attendre à toute sorte de mots doux la concernant ce jeudi. « Les enseignants sont très inventifs et très en colère, et il y aura certainement des pancartes très intéressantes à regarder, même si ce n’est pas une priorité », dit-elle aussi.

Ce n’est guère mieux du côté des parents d’élèves. A Marseille encore, au MPE13, la plus grosse association du département, on prédit des noms de mouettes pour la ministre, même s’il est dit qu’il ne faut « absolument pas en faire une affaire de personne ». « Elle a titillé d’entrée, une erreur de débutante… Et elle risque de traîner cette casserole pendant longtemps, confie Severine Gil, la vice-présidente de l’association. Moi non plus, je ne veux pas que mes enfants manquent ce "paquet d’heures", mais je veux que ce paquet d’heures soit remplacé ».