Attal à l’Assemblée EN DIRECT : Le grand oral de Gabriel Attal à l’Assemblée commence à 15 heures…

13h00 : C’est quoi le programme ?

Bah, évidemment c’est lui qui va nous le dire. Non, blague à part, Gabriel Attal va prendre la parole à 15 heures (à la place des questions au gouvernement, donc) pour normalement une heure. Ensuite, chaque groupe prendra la parole pour lui répondre. Environ 50 % du temps de parole pour les trois groupes macronistes (Renaissance, MoDem et Horizon) et environ 50 % pour les sept groupes d’opposition (LFI, PCF, PS, EELV, Liot, LR, RN). Gabriel Attal pourra leur répondre ensuite. Le tout devrait durer jusqu’à 18 heures environ.