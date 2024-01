Les deux faces d’une même pièce. En l’espace de quarante-huit heures, la mouvance indépendantiste corse a affirmé ses nouveaux contours. Vendredi, le FLNC a donné une conférence de presse clandestine à l’ancienne, avec armes, cagoules et drapeau corse. Dimanche, ce sont les militants d’un nouveau parti « Nazione » qui ont annoncé sa création à Corte. Nazione « est un mouvement nationaliste, indépendantiste, qui soutient la lutte armée, nous sommes le seul mouvement politique qui soutient la lutte armée et qui demande l’indépendance de la Corse », a déclaré aux médias Jean-Philippe Antolini. Jean -Philippe Antolini vient du collectif de défense des prisonniers dits « politiques » corses, Patriotti, qui s’est dissous dans la nouvelle organisation qui absorbe également les militants de Corsica Libera, le parti dirigé par Jean-Guy Talamoni, qui ne disposait plus que d’une seule élue à l’assemblée de Corse depuis les dernières élections territoriales de juin 2021.

Rejet d’un « destin français » et lutte contre la « colonisation de peuplement »

« Nazione » inscrit son action politique dans la « lutte de libération nationale du peuple corse » et affirme comme objectif « l’accession de notre peuple à l’indépendance et à la création d’une République corse », précisant « combattre le phénomène de colonisation de peuplement » et apportant « sa solidarité politique au Front de libération nationale corse (FLNC) », peut-on lire dans la motion de création, rédigée en langue corse. En août 2023, le FLNC avait appelé, dans un communiqué, à la création d’une « plateforme de résistance patriotique » censée « transcender les partis politiques, les associations, les syndicats et tous les patriotes qui s’y retrouveront ».

« Nazione rejette la perspective d’un “destin français” », précise la motion qui s’oppose de fait à la « stratégie » de la collectivité de Corse de négociation avec l’Etat. Le mouvement déclare « l’urgence écologique » et la nécessité de lutter contre le changement climatique et pour la « préservation de la production agricole » corse ainsi que pour « davantage de justice sociale » et « un développement économique respectueux de sa culture ».

La création de « Nazione » intervient deux jours après la révélation d’une conférence de presse clandestine du FLNC qui a jugé que l’autonomie actuellement en discussion avec Paris serait incapable de « préserver le peuple corse ». Dans cette prise de parole, le mouvement de lutté armée ragaillardi par le rapprochement de ces canaux « Union des combattants » et celui du « 22 mars » a également rappelé « les 45 actions d’octobre dernier », série d’explosions qu’il avait alors revendiquées.