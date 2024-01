Attal à l’Assemblée : On vous raconte les 24 prochaines heures (fictives) du Premier ministre qui ne dort jamais

10h14 : Message WhatsApp de Manuel Valls

« Salut Gabriel, je vois que tu n’as toujours pas de ministre des Transports ? Je m’y connais en voyages et divers déplacements, je dis ça, je dis rien. Et puis ça fera toujours ça de moins à gérer. Entre les agriculteurs et Amélie, en ce moment, ça doit pas être facile… Adéu ! »