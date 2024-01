Le camp présidentiel satisfait, la gauche soulagée, la droite et l’extrême droite vent debout : voici les principales réactions politiques à la décision du Conseil constitutionnel, qui a largement censuré ce jeudi le projet de loi immigration.

Chez les macronistes, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a jugé que « le Conseil constitutionnel [avait] valid [é] l’intégralité du texte initial du Gouvernement : jamais un texte n’a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant d’exigence pour l’intégration des étrangers ! Le gouvernement prend acte, comme j’ai pu l’indiquer lors des débats, de la censure de nombreux articles ajoutés au Parlement, pour non-respect de la procédure parlementaire. » Un des leaders de « l’aile gauche macroniste », Sacha Houlié, avait voté contre le texte, il note que le Conseil constitutionnel « a été fidèle » à sa jurisprudence.

« Un coup de force des juges »

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, voit dans la décision du Conseil constitutionnel « un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français : la loi immigration est mort-née. La seule solution, c’est le référendum sur l’immigration. » Éric Ciotti, président des Républicains croit que les sages ont « jugé en politique plutôt qu’en droit. Cette censure était attendue par Emmanuel Macron et la gauche. Une réforme constitutionnelle apparaît plus que jamais indispensable pour sauvegarder le destin de la France ! »

Pour Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, alors que « le Conseil constitutionnel vient de censurer plus du tiers de la loi immigration. […] La loi est totalement amputée. Elle n’a aucune légitimité. Elle doit être retirée. » Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI, voit dans la décision un « énorme camouflet pour Macron-Darmanin-Le Pen. » Côté socialiste, Olivier Faure, a dit sa « satisfaction après la décision du Conseil constitutionnel. Le gouvernement portera comme une tache indélébile l’appel à voter une loi s’alignant sur les positions historiques de l’extrême droite sous la pression de LR. »

Enfin, chez les écologistes, la secrétaire nationale d’EELV, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, qui voit dans la loi immigration une « infâme », « les fondamentaux de notre République [ont été] rappelés à Macron et son gouvernement ! Une véritable leçon d’Etat de droit envoyée par le Conseil. Nous continuerons à lutter pour que la loi ne soit pas promulguée. »