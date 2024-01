Fabien Roussel a sa recette pour voir la gauche accéder à l’Élysée. Le patron du Parti communiste français veut lancer un nouveau rassemblement de la gauche pour la présidentielle de 2027, plaidant pour une démarche « dès maintenant », sans exclure « telle ou telle force » politique.

« Pourquoi attendre la fin des européennes ? Je souhaite que l’on entame dès maintenant une nouvelle démarche pour gagner en 2027 », explique-t-il dans un entretien au Figaro mercredi soir, appelant à « construire une perspective crédible de victoire », avec « un programme sérieux, financé, qui répare le pays et réconcilie les Français ».

Roussel veut « parler à tout le monde »

Pour lui, « plusieurs sujets importants » n’ont pas été traités dans le programme de la Nupes, « réalisé en quelques jours, sur un coin de table », en mai 2022. « Notre pays mérite beaucoup mieux que ça », dit-il, tout en admettant qu’il y aura « des points durs », dans les discussions, notamment sur les retraites ou le nucléaire.

Interrogé pour savoir si le leader LFI peut représenter la gauche, il juge qu' « aujourd’hui, Jean-Luc Mélenchon, comme d’autres dirigeants Insoumis, fait peur. Mais je ne suis pas là pour décerner des bons points, ne me demandez pas d’exclure telle ou telle force ». « Je veux parler à tout le monde, de Sophie Binet (la patronne de la CGT) à Patrick Martin (président du Medef). Je veux convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comme ceux de Marine Le Pen », insiste-t-il.

Refusant l’idée de réfléchir déjà à un processus de désignation d’un candidat unique, ou d’une primaire, il estime que « ce n’est pas la priorité ». Il plaide pour « une candidature qui ne soit pas celle d’un parti, mais celle d’un rassemblement et d’un programme », sans plus de précision. « Je me rends totalement disponible pour mener ce combat. Nous serons peut-être plusieurs à le faire. Je ne ferme la porte à aucun scénario », conclut-il.