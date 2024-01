C’est « une petite révolution pénale » : la mise en place d’un « homicide routier » est sur le point de se concrétiser. Depuis des années, les associations de défense des victimes de la route estiment inapproprié le terme « homicide involontaire » pour juger les accidents où le conducteur impliqué était sous l’effet de la drogue ou de l’alcool. Ce changement sémantique, relancé par l’affaire Pierre Palmade, avait été promis par Elisabeth Borne en juillet dernier.

Une proposition de loi transpartisane, débattue en commission de l’Assemblée nationale ce mardi puis dans l’Hémicycle la semaine prochaine, vise à ajouter « l’homicide routier » au Code pénal. On en parle avec le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Eric Pauget, corapporteur du texte.

Pourquoi souhaitez-vous créer un « homicide routier » ?

L’idée de fond, c’est de se placer du côté des victimes. Dans le domaine des accidents de la route, quand il y a décès ou blessures graves, le droit parle de « blessures involontaires » ou « d’homicides involontaires ». Même quand le conducteur responsable de l’accident est sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, comme dans de nombreuses affaires : Pierre Palmade, la mort d’Antoine Alléno ou le jeune Noé, tué sur ma circonscription. Cette qualification « d’involontaire » est insupportable pour les familles de victime.

Ce qu’on veut, c’est une qualification juridique autonome et spécifique. Quand une personne prend volontairement de la drogue puis volontairement son volant, la qualification « d’involontaire » n’est pas adaptée. On n’est pas non plus dans l’intention de donner la mort. C’est pourquoi nous souhaitons intercaler entre ces deux termes un nouveau chapitre dans le Code pénal dès la première circonstance aggravante : grand excès de vitesse, consommation d’alcool ou de stupéfiants, délit de fuite. Pour le reste, l’homicide involontaire et l’homicide volontaire demeurent.

Eric Pauget, députés LR des Alpes-Maritimes. - JULIEN DE ROSA / AFP

Ce n’est qu’une mesure symbolique, pourquoi ne pas alourdir les peines ?

Ce n’est pas seulement symbolique, c’est une révolution pénale. Ce qu’on a relevé lors de nos auditions, c’est que les peines maximales ne sont déjà quasiment jamais prononcées actuellement, donc on n’a pas besoin de changer le quantum de peines. [L’homicide involontaire est puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, sept ans de prison avec une circonstance aggravante, et dix ans pour plusieurs circonstances aggravantes].

Jusqu’ici, on était noyés par ces notions de blessures et homicides involontaires qui englobent des affaires dans tous les domaines. Avec « l’homicide routier » et les « blessures routières », les procès seront menés autour de cette qualification pénale autonome. Ce qualificatif permettra aux magistrats de mieux apprécier ce genre d’affaires. Cette distinction permettra d’avoir des peines prononcées plus lourdes.

Pourquoi ?

Le contexte va changer, on va être à même de sensibiliser davantage les juges et les magistrats. Par ailleurs, on apporte aussi une réponse aux victimes et familles de victimes. Le chef Yannick Alléno [qui a perdu son fils Antoine et qui devrait être présent à la conférence de presse de présentation du texte mercredi] est l’un des premiers à avoir demandé cette évolution sémantique. Les mots ont un sens et une puissance quand on connaît ce genre de drame.

Quelles sont les autres mesures de la proposition de loi ?

Nous entendons aussi créer de nouvelles circonstances aggravantes, comme la non-assistance à personnes en danger, l’usage du téléphone au volant, ou l’usage de substances psychoactives de façon illicite ou détournée. On élargit aussi un certain nombre de peines : annulations de permis jusqu’à dix ans, confiscations de véhicules prêtés à des personnes alcoolisées…

Vous évoquez un texte transpartisan…

Je présente ce texte avec ma collègue Renaissance Anne Brugnera. Il sera débattu en Hémicycle lundi prochain [il est inscrit en troisième position de la semaine de l’Assemblée]. On espère un vote de consensus, car c’est un sujet de société qui touche énormément de monde.