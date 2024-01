Edouard Philippe commente, trouvant le choix de Gabriel Attal comme Premier ministre « audacieux » et celui de Rachida Dati à la Culture « surprenant ». Mais surtout, il sillonne la France à trois ans de l’élection présidentielle de 2027. Le maire du Havre était ce vendredi l’invité de « Ma France » sur l’antenne de France Bleu.

Face à cette échéance « redoutablement difficile », il a clairement indiqué se préparer « de façon très détendue et en même temps très sérieuse ». « Se déplacer, c’est aussi un moment où on écoute, où on apprend », a expliqué à Wendy Bouchard celui qui se rendra bientôt en Nouvelle-Calédonie.

Ce qui « intéresse » l’ex-Premier ministre d’Emmanuel Macron dans le « Tour de France » auquel il s’astreint, c’est « d’entendre les acteurs associatifs, les responsables de structures sociales, des entrepreneurs, des élus aussi », et de « nourrir » sa réflexion avec ce qu’il entend. En résumé, il prend le pouls - et son élan - avant de proposer ses solutions.