C’est dans un monde secoué par les conflits et la menace terroriste qu’Emmanuel Macron va s’adresser aux armées françaises. Le président de la République se rend vendredi à Cherbourg (dans la Manche) pour présenter ses vœux sur fond de guerre en Ukraine et l’économie de guerre, de conflit au Proche-Orient mais aussi en amont des Jeux olympiques de Paris.

Lors de son discours prévu à 15h15 sur la base navale, selon l’Elysée, le chef de l’Etat « réaffirmera les principes qui guident le soutien de la France à l’Ukraine », où il compte se rendre en février pour la deuxième fois depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

Construction militaire et SNU

Dans le port de Cherbourg, le président de la République visitera dans la matinée les Constructions mécaniques de Normandie, mobilisées par la commande de deux patrouilleurs dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, en hausse historique de 40 % par rapport à la précédente et présentée par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées de l’an dernier sur la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes).

Le président rencontrera ensuite des jeunes du département ayant réalisé ou débutant leur service national universel (SNU), qu’il souhaite généraliser en classe de seconde dans la ligne du « réarmement » de la société évoqué mardi dans ses vœux aux Français.

Transformations des armées

Les derniers militaires français ont quitté le Niger le 22 décembre, mettant fin à dix ans d’opération antidjihadiste au Sahel, après avoir été poussés vers la sortie au Mali et au Burkina Faso par des juntes hostiles. Depuis, les armées, régulièrement appelées à se « transformer », attendent des perspectives pour réorienter leurs missions en Afrique mais aussi vers d’autres régions : l’océan Indien et le Pacifique, le golfe Arabo-Persique ou l’est de l’Europe.

Depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a embrasé le Proche-Orient, un porte-hélicoptères, le Dixmude, a été reconditionné en hôpital militaire. Mouillant dans les eaux égyptiennes, il a soigné « plus d’un millier » de civils gazaouis blessés par les bombardements israéliens sur Gaza, selon Emmanuel Macron. La Marine française s’est aussi illustrée le 9 décembre en tirant pour la première fois des missiles en « légitime défense » en mer Rouge face à des attaques des rebelles yéménites Houthis qui assurent agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

1.500 soldats mobilisés pour les JO

Les armées seront également très sollicitées en 2024 pour les Jeux olympiques qui mobiliseront cet été au moins 15.000 soldats. Elles cherchent la parade pour affronter des difficultés de fidélisation et de recrutement avec notamment un trou d’environ 2.000 personnes dans l’armée de Terre.

Emmanuel Macron s’était déjà rendu à Cherbourg en 2019 pour lancer officiellement le Suffren, le premier d’une série de six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), plus discrets et plus lourdement armés, considérés comme des symboles de l’indépendance stratégique de la France.