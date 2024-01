Les chômeurs dans le viseur de l’Elysée. Emmanuel Macron a dit et répété qu’il souhaitait atteindre le plein-emploi (5 % max de chômage) d’ici la fin du quinquennat. Pour atteindre cet objectif, le chef de l’Etat entend poursuivre les réformes. « Nous allons ouvrir un temps 2 de l’accélération de l’attractivité de l’innovation en France », a-t-il indiqué, mercredi, au Forum économique mondial de Davos. Le président a évoqué la consolidation « de nos grands programmes : France 2030 et nos programmes d’attractivité avec Business France ». Mais il a surtout annoncé qu’il réformerait de nouveau l’assurance chômage.

Durcir les règles de l’assurance chômage

« Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles de l’assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l’organisation, et en favorisant tout ce qu’on peut transférer au niveau de l’entreprise dans les négociations », a assuré Emmanuel Macron au lendemain de sa grande conférence de presse. Un durcissement des conditions des chômeurs qui pourrait faire enrager les syndicats.

Lors de sa conférence de presse, mardi soir, le président avait déjà évoqué cette piste. « Le gouvernement incitera à la création et la reprise d’un emploi avec, dès le printemps prochain, un acte 2 de la réforme du marché du travail lancée en 2017. » Deux réformes de l’assurance-chômage ont déjà été menées en 2019 et en 2022.