C’est un score passable mais sans mention, en comparaison avec les autres prestations du président de la république. La conférence de presse d’Emmanuel Macron a été suivie par un total d’un peu plus de 8,7 millions de téléspectateurs mardi soir sur l’ensemble des huit chaînes qui la diffusaient, selon les chiffres de Médiamétrie mercredi.

Ce format rare pour le chef de l’Etat a réuni 4,1 millions de téléspectateurs sur TF1 et 3,2 millions sur France 2. La conférence de presse était également retransmise sur les quatre chaînes info (BFMTV, CNews, LCI, France Info), LCP et TV5 Monde.

Une part d’audience de 41,6 %

Diffusée de 20h15 à 22h35 environ, elle a réalisé au total une part d’audience de 41,6 %. Cela signifie que quatre personnes sur dix devant la télévision à ce moment-là la regardaient, performance facilitée par le fait qu’elle était très largement diffusée. Pour ses vœux le 31 décembre, le chef de l’Etat avait réuni environ 10 millions de téléspectateurs.

Son audience est aussi moins élevée que celles réalisées par Emmanuel Macron dans un autre format, l’allocution exceptionnelle : 13,3 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues avaient ainsi suivi celle diffusée en octobre 2023 après l’attaque du Hamas en Israël, et 15,1 millions mi-avril après la promulgation de la très contestée réforme des retraites.

Un bon score dans « C à vous »

En format interview par des journalistes sur plusieurs chaînes, entre 6 et 11 millions de téléspectateurs ont suivi chacune des différentes interventions du président de la République ces derniers mois. Le 20 décembre, près de trois millions de téléspectateurs avaient ainsi écouté ses deux heures d’interview sur une seule chaîne, France 5, dans l’émission « C à vous ».

Le précédent format comparable à celui de mardi soir, la conférence de presse sur une multitude de sujets, remonte au 25 avril 2019. A l’époque, elle avait été suivie par plus de 8,5 millions de téléspectateurs sur l’ensemble des six chaînes qui la diffusaient (TF1, France 2 et les quatre chaînes info), mais à un horaire différent, de 18h00 à 20h30 environ.