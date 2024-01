C’est un déplacement particulièrement politique sur le thème de la culture. Ce jeudi après-midi, Emmanuel Macron va se rendre à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avec sa ministre de la Culture Rachida Dati pour une visite des Ateliers Médicis, un lieu dont le but est de faire émerger des voix artistiques nouvelles en lien avec les territoires, a annoncé l’Elysée.

« Lors de ce déplacement, le chef de l’Etat échangera avec des jeunes des communes de Clichy et Montfermeil sur l’émancipation par la culture. Il réaffirmera sa volonté de continuer à œuvrer pour donner un meilleur accès à la culture et d’en faire un levier d’égalité des chances, dans les quartiers populaires, en zones rurale et urbaine », a affirmé la présidence.

Le théâtre va devenir obligatoire au collège

Le déplacement aura donc surtout une forte dimension politique puisque le chef de l’Etat sera accompagné de Rachida Dati, également maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris. L’arrivée surprise au gouvernement de cette femme de droite, ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, a été la sensation du nouveau gouvernement composé jeudi dernier sous la direction du Premier ministre Gabriel Attal.

Les Ateliers Médicis, installés à Clichy-sous-Bois et dans la commune voisine de Montfermeil, deux localités défavorisées de Seine-Saint-Denis, accueillent des artistes de toutes disciplines en résidence.

« Le président de la République est notamment revenu (mardi) lors de sa conférence de presse sur l’importance des politiques culturelles et a annoncé que le théâtre deviendrait un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine à l’instar de la musique et des arts plastiques », a rappelé l’Elysée.