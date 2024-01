Parmi les thèmes balayés par Emmanuel Macron mardi soir lors de sa conférence de presse de plus de deux heures, le théâtre a figuré en bonne place. Le président a souhaité que la matière devienne « un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine ». Louant les vertus de la discipline, le chef de l’Etat a considéré que le théâtre « donne confiance. Cela apprend l’oralité, le contact aux grands textes ».

Si la piste est lancée, les modalités, elles, restent à définir. Et c’est bien là le cœur du sujet. Rendre le théâtre obligatoire est-il une bonne idée ? Dans quelles conditions ? Avec quels professeurs ? Eléments de réponse avec Antoine de La Morinerie, président de l’association des professeurs d’art dramatique des écoles contrôlées et agréées par l’État (AnPad), Inna Clemente, professeure de théâtre, mais aussi Mara Bijeljac, metteure en scène.

Rendre le théâtre obligatoire au collège, une bonne idée ?

Sur le papier, difficile de rejeter l’initiative en bloc. D’autant que le pratique peut permettre aux élèves de développer d’autres qualités que celles requises dans les autres matières. « Ça peut ouvrir des espaces collectifs ou individuels de rêveries, de pensées, d’expressions créatives et sensibles », liste Mara Bijeljac, metteure en scène, directrice de la compagnie Disorders et professeure de théâtre dans un lycée de Chennevières-sur-Marne. Selon la professionnelle, avoir « un espace de créativité et d’écoute possible » peut donner des clés aux élèves pour s’épanouir, « peu importent les filières choisies ». Mais, pour atteindre à ses objectifs, les filières artistiques auront besoin « d’une véritable considération et de budgets conséquents », relève la metteure en scène, qui dénonce une dévalorisation des filières artistiques d’année en année.

Quelles limites se présentent devant l’objectif fixé ?

« Peut-on faire du théâtre dans une classe de 25 élèves ? C’est une vraie question », pose Antoine de La Morinerie. Pour enseigner, le professeur au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise ne réclame pas « un théâtre à l’italienne, mais au moins quatre mètres carrés par élève. « Le théâtre, comme pour les expériences de physique ou de chimie, il faudrait le voir comme des travaux pratiques qui nécessitent des demi-groupe », préconise le spécialiste.

En plus de l’embouteillage pour les collégiens dans un agenda déjà congestionné, le caractère obligatoire de la matière interroge aussi les professionnels sollicités. Pour ne pas être débordés comme Bernard Campan dans le sketch sur la révolution, les professeurs vont devoir s’armer de patience. « J’ai 12 collégiens dans mon atelier, et c’est parfois difficile de les tenir, alors qu’ils sont volontaires et hyper motivés, confie Inna Clemente, professeure de théâtre et metteure en scène au théâtre de l’Echo, dans le 20e arrondissement de Paris. A 30, la grande partie du cours va être de la discipline. C’est un non-sens de vouloir imposer. A cet âge, tout le monde n’a pas envie de se montrer. »

Antoine de La Morinerie plaide aussi pour de la souplesse. « Si des enfants n’ont pas envie, il faudra y être attentif et ne pas les sanctionner. » Autre effet indésirable soulevé : l’évaluation. « On ne récite pas pour avoir une bonne note et pour faire monter sa moyenne. Pour moi, l’initiative est une fausse bonne idée », estime Inna Clemente.

Quels professeurs pour enseigner ces cours ?

Antoine de La Morinerie pose le constat. « Les professeurs de théâtre dans l’éducation nationale, ça n’existe pas », soulève-t-il. Mais le professionnel s’empresse de détailler les différents dispositifs, comme les classes à horaires aménagées, le bac sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, et les spécialités théâtre, au lycée. « Les professeurs de l’éducation nationale ont la possibilité de passer une certification théâtre, qui leur permet d’encadrer certaines pratiques en partenariat avec un artiste », rappelle-t-il.

Au collège, il arrive aussi à des enseignants volontaires de solliciter un professionnel du théâtre pour une intervention en classe. « Certains professeurs prennent l’initiative, quand ils sentent que leur classe est motivée, souligne Inna Clemente, qui intervient occasionnellement dans des collèges. Mais le théâtre doit aussi être enseigné par des professionnels. »

Et, pour faire vivre des projets ambitieux et faire perdurer le tandem enseignant-professionnel, le nerf de la guerre reste l’argent, selon Mara Bijeljac. « Il va nous falloir des budgets plus conséquents. Ça, ce serait une véritable considération », considère la metteure en scène. « « Tous les ans, on annonce que le théâtre sera à l’école l’année prochaine, mais il est déjà là depuis longtemps. Aux pouvoirs publics de lui donner des moyens pérennes », insiste Antoine de La Morinerie.