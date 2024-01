La conférence de presse élyséenne d’Emmanuel Macron, mardi soir, a beau avoir duré deux heures et quart, tous les sujets n’ont pu être abordés par le président de la République. 20 Minutes fait la liste de ce qui a manqué.

Transition écologique

Si Emmanuel Macron a bien reparlé de son concept « d’écologie à la française », le sujet a été en bonne partie absent, hors la question énergétique, avec le nucléaire, dans le propos liminaire. Il a fallu attendre une question du média en ligne Reporterre, plus théorique, et une de La Voix du Nord, plus pratique sur les suites des inondations dans le Pas-de-Calais, pour que le sujet soit véritablement abordé. « Moi je crois au cap, aux mesures claires, et à leur mise en œuvre. » Sous-entendu : toutes les mesures sont programmées. Maintenant, il s’agit que ça rentre en application, et attendre que ça se traduise effectivement.

Mieux : ça porte déjà ses fruits pour le président Macron. Il a répété que lors de son premier quinquennat, la France avait doublé le rythme de ses baisses d’émissions de gaz à effet de serre… comme d’habitude, sans rappeler que ce niveau a été atteint en grande partie grâce aux différents confinements liés à la pandémie de Covid-19. Il assure néanmoins que d’après le Haut conseil pour le climat, les premiers chiffres du second mandat sont proches de la bonne trajectoire (soit 5 % de baisse par an).

Pouvoir d’achat, oui mais comment ?

Le pouvoir d’achat, autre grande priorité des Français en ces temps d’inflation, était au programme de la conférence de presse, et même de sa partie liminaire. Pour le président, ce n’est pas nouveau, le travail doit mieux payer, notamment afin que « l’activité soit toujours plus attractive que l’inactivité ». C’est sur le comment que le président a été moins disert, et rapidement questionné par les journalistes dans la salle.

« On a beaucoup fait ! », a dit le président, rappelant la fin de la taxe d’habitation, la prime d’activité et la hausse de 20 % du Smic ces dernières années. Mais pour le futur, Emmanuel Macron a surtout renvoyé à des « dynamiques salariales » à trouver dans les négociations de branches, notamment celles qui ont des minima en dessous du Smic. Cela a été répété comme un mantra pendant cette conférence de presse sur tous les sujets : surtout, pas de contrainte pour les entreprises. Enfin, même les 2 milliards de baisses d’impôts, qui représentent une baisse très limitée par foyer fiscal, ne devraient pas marquer une forte hausse du pouvoir d’achat. Sachant, par ailleurs, que seuls les 50 % des Français les plus riches payent l’impôt sur le revenu.

Les élections européennes et l’Union européenne

A moins de six mois des élections européennes, l’Europe, ou même la campagne à venir, était absente du propos liminaire. Le président a tout de même profité d’une question de BFMTV sur la progression du Rassemblement national, et sur sa responsabilité dans celle-ci, pour porter quelques coups au parti d’extrême droite. Ce qui peut être considéré comme une première pierre de la campagne de Renaissance et de ses alliés en vue du scrutin du 9 juin. « Le RN, c’est le parti de l’appauvrissement », a dit Emmanuel Macron, dans des attaques purement sur la crédibilité du projet économique du parti de Marine Le Pen.

C’est en conclusion de cette réponse que le locataire de l’Elysée a esquissé quelques axes européens : « Mais rassurez-vous, l’Europe du Rassemblement national, ce n’est pas celle qui vous permettra d’avoir les vaccins. […] On a pu faire un plan de relance parce qu’il y avait l’Europe. On peut aujourd’hui peser face à la Chine et les Etats-Unis d’Amérique parce qu’il y a l’Europe. Parce qu’il y a une Europe qui porte nos valeurs. […] C’est l’inverse de ce que porte le Rassemblement national. »

Logement

Tout le monde le reconnaît, dans les oppositions et au sein de la majorité, c’est LE sujet du moment : la crise du logement. « C’est le truc qui nous remonte de partout maintenant, mais pendant longtemps on n’a pas vu monter l’eau », reconnaît un député macroniste. C’est sans doute l’absence la plus surprenante dans le discours fait par le président pour commencer sa conférence de presse. De toute évidence, Gabriel Attal ne pourra pas manquer le dossier dans sa déclaration de politique générale, qu’il doit faire a priori le 30 janvier.