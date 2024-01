Le taux de natalité en France est en berne, on comprend pourquoi quand on voit certains enfants. Raquel Garrido et Alexis Corbière doivent être blêmes face à la sortie décomplexée de leur fille. Cette dernière est placée en garde à vue pour « apologie du terrorisme et provocation publique et directe non suivie d’effet de commettre des atteintes volontaires à la vie », annonce Le Parisien mercredi, .

« Je suis antisémite, je m’en bats les couilles. J’assume… », a exprimé la jeune femme de 22 ans dans une vidéo diffusée le 14 octobre dernier, soit une semaine après l’attaque terroriste du Hamas en Israël, précise le quotidien, selon lequel la fille du couple insoumis a été interpellée mardi matin.

Enquête en cours

« Une enquête est cours, à la suite de signalements adressés au pôle national de lutte contre la haine en ligne [PNLH] par des associations de lutte contre la discrimination. Ils portent sur des propos susceptibles d’avoir été tenus en ligne par cette jeune femme, dont la qualification pénale est en cours d’appréciation, à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 », confirme le parquet de Paris à 20 Minutes.

L’attaque du Hamas a fait 1.140 morts sur le territoire israélien et des centaines d’otages, dont environ 130 sont toujours retenus à Gaza. Le 7 octobre a également marqué le point de départ des représailles israéliennes qui se traduisent par des bombardements quotidiens sur la bande de Gaza ayant fait 24.448 morts, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas.