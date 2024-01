Polémique Oudéa-Castéra, choix de Rachida Dati, nucléaire, économie, tenue unique à l’école, guerre Hamas-Israël… Pendant deux heures, Emmanuel Macron a fait le point sur les dossiers chauds lors d’une grande conférence de presse organisée à l’Elysée. Voici les principales réactions des responsables de l’opposition.

Marine Tondelier, secrétaire nationale d’EELV (sur X) :

« Un discours de technocrate réactionnaire. #Macron a éludé tous les sujets qui intéressent les Français : augmentation de l’électricité, crise écologique, logement, précarité. À la place, un discours de politique générale lunaire et paternaliste. Flippant, vraiment. Et ringard. »

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF (sur X) :

« Le discours de politique générale vient d’être prononcé. Les factures d’électricité vont augmenter, Les prix des médicaments vont augmenter. Mais les salaires, eux, ne vont pas augmenter ! La messe est dite ».

Olivier Faure, premier secrétaire du PS (sur X) :

« C’était ça la grande initiative pour unir les Français ? Les jeunes, classe dangereuse au pas. Les salariés renvoyés à l’arbitraire patronal, les franchises doublées, les chômeurs sanctionnés, l’écologie limitée, l’électricité augmentée, la préférence nationale assumée… »

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (sur X) :

« Dans un exercice digne de l’ORTF, Macron enchaîne les poncifs réactionnaires, répète des promesses non tenues et annonce une nouvelle étape de maltraitance sociale. Les Français ne verront pas leurs salaires augmenter. Il n’y aura pas plus de soignants, ni de professeurs. L’électricité sera toujours plus chère. Les franchises médicales vont doubler. Le flot de paroles n’asséchera pas les souffrances du pays ».

Eric Ciotti, président des Républicains (communiqué) :

« Le Président de la République promettait un rendez-vous avec la Nation. Ce ne fut qu’un rendez-vous avec lui-même. Au cours d’un long exercice d’autosatisfaction, il a expliqué que, depuis six ans et demi, tout va mieux. Nous ne l’avions pas remarqué. Le président de la République a dressé une liste de voeux pieux, avec laquelle il est difficile d’être en désaccord, mais les ambitions sont aussi monumentales que les annonces sont modestes. Les Français attendent plus que des discours : ils attendent des actes et de la cohérence. »

Jordan Bardella, président du Rassemblement national (sur France 2) :

« J’ai eu le sentiment, dans un premier temps, d’un président de la République qui n’était pas président de la République mais qui était un Premier ministre, qui faisait une déclaration de politique générale en prenant un peu tout un tas de sujet, en rentrant parfois dans des microdétails. Et je me mets à la place des Français qui doivent se demander : mais finalement, demain matin quand j’irai travailler, qu’est-ce qui va fondamentalement changer dans mon quotidien ? »