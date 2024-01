Conférence de presse d’Emmanuel Macron EN DIRECT : Rachida Dati annonce sa candidature à la mairie de Paris en 2026….

08h24 : Amélie Oudéa-Castéra s’excuse (encore)

« [Mes excuses] je leur ai présentées à plusieurs reprises et je les leur dois. Je les ai blessés, je les ai heurtés, et je le regrette extrêmement vivement. Je n’aurais pas dû tenir ces propos-là, je n’aurai pas non plus dû nommer l’école Littré […] Il faut maintenant avancer et construire ensemble l’école que notre pays mérite, que nos enfants méritent », a déclaré la ministre de l’Education nationale et des Sports.

🔴🗣️ "J'ai blessé les enseignants et je le regrette extrêmement vivement"



Amélie Oudéa-Castéra présente ses excuses publiques après ses propos sur l'école Littré. #Les4V @AOC1978 pic.twitter.com/ZOSo7jML1i — Telematin (@telematin) January 17, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.