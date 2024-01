Emmanuel Macron a nommé avec Gabriel Attal le plus jeune Premier ministre de la Ve République et s’enquiert des capacités des générations à venir, inquiet des conséquences « écrans » sur celles-ci. Il souhaite ainsi déterminer « le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe ». Une annonce faite lors de la conférence de presse de ce mardi, suivie de celle de la refonte dès la rentrée 2024 de l’instruction civique. « Son volume horaire sera doublé - une heure par semaine dès la cinquième - avec en appui les grands textes fondateurs de la nation », a ajouté Emmanuel Macron, qui souhaite également « que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine ».

Revenant peu après sur le sujet des « écrans », Emmanuel Macron a précisé que des décisions de « restrictions » d’usage des écrans et « d’interdictions de contenus » seront prises en s’appuyant sur les conclusions d’un rapport scientifique qui lui sera remis en mars prochain. Il entend que ce rapport éclaire « l’impact [des écrans] sur le développement sensoriel et cognitif des enfants ».

Le chef de l’Etat s’est aussi inquiété « du rapport à la vérité et à la contre-vérité » que peuvent avoir les personnes, et particulièrement les jeunes qui consomment trop, ou mal, les champs des possibles des écrans. « Bonjour, la génération de complotistes ! », a lancé Emmanuel Macron, ajoutant : quoique « la génération présente » n’en soit pas exempte, « on l’a constaté ». Toujours au rayon « écran, » le Président a interrogé leur rôle de la diffusion des émeutes consécutives à la mort de Nahel.