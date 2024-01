De notre envoyée spéciale au palais de l’Elysée (Paris 8e)

Les 250 journalistes présents ce mardi soir à la salle des fêtes de l’Elysée pour la conférence de presse d’Emmanuel Macron ont pris un coup de jeune de deux ans. Quitte à relancer un second mandat qu’il a eu bien du mal à démarrer, le président de la République a décidé de faire un discours programme de campagne électorale pour sa réélection. En revenant à certains fondamentaux du macronisme, comme un deuxième acte de la loi de 2016 qui porte son nom, ou une nouvelle réforme du droit du travail, toujours dans un sens de simplifications pour les entreprises.

Mais Emmanuel Macron a surtout décliné sa thématique du « réarmement », qu’il avait entamé lors de ses vœux du 31 décembre. Avec tout un tas de mesures et de marqueurs plus symboliques que l’on pourrait rassembler sous le thème d’un « réarmement » assez clairement conservateur. Pèle mêle : le test de l’uniforme à l’école qui sera généralisé s’il est concluant ; une politique nataliste via un nouveau congé de naissance et un grand plan contre l’infertilité ; la poursuite de la politique de prohibition contre la drogue ; plus de présence policière dans les rues ; l’apprentissage obligatoire de « La Marseillaise » à l’école ; la généralisation du service national universel et des cérémonies de remises de diplômes.

« Symboles » et « rites »

Emmanuel Macron veut des « symboles », des « rites », c’est d’après lui par là que la France ne sera pas seulement une société mais une Nation : « La France sera plus forte si nous sommes plus unis, si nous réussissons à partager des valeurs, une culture commune, le sens du respect. » Pour autant, le président de la République nie absolument toute politique anachronique voire vieux jeu, comme 20 Minutes a eu l’occasion de lui demander lors de la séance de questions-réponses. Emmanuel Macron veut des règles, de l’autorité, mais qui doit être matinée de progrès. C’est alors qu’il a rappelé la loi sur la PMA pour tous, pour ce qui est du bilan, et la prochaine inscription de l’IVG dans la constitution, pour ce qui est des projets.

Car pour le président de la République la ligne depuis 2017 n’a pas varié. « Nous avons subi des crises. Mais la ligne est claire : libérer les énergies, protéger les Français, unir les Français. » Bref, le « en même temps » reste d’actualité. Les macronistes s'y retrouveront-ils ? Au titre de l’énergie, de la volonté de casser certains codes, c’est possible. Et franchement, ça fait longtemps qu’ils ne l’avaient plus vu, cette énergie. En cela, il a aussi sans doute - enfin diront certains - repris la main sur son second mandat. Mais sur le fond, la dérive sur la droite a tout de même été acté en ce début 2024 par Emmanuel Macron, avec son nouveau gouvernement et ce discours programme.