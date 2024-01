Attention aux excès de vitesse sur une route verglacée. Une semaine après sa nomination à Matignon, Gabriel Attal veut aller vite et prendre des « mesures fortes », mais il est conscient d’être sur un terrain glissant.

« Les Français ne nous pardonneraient ni l’inaction ni une forme de mollesse. Donc je veux appuyer sur l’accélérateur avec des mesures fortes », a déclaré le Premier ministre devant les députés Renaissance, Modem et Horizons, ont rapporté des participants à la réunion.

Le nouveau chef du gouvernement s’est dit cependant « parfaitement lucide » sur le « contexte difficile » dans lequel il a été nommé, « avec des perspectives économiques incertaines » et « un contexte politique […] tendu, encore plus avec l’échéance des élections européennes qui arrivent, où les oppositions feront encore moins de cadeaux ».

Décisions « courageuses » mais controversées

Il a souhaité construire sa déclaration de politique générale (DPG) « avec » les parlementaires et les Français « à travers une série de déplacements ». « Il faut assumer un certain nombre d’orientations, de décisions courageuses qui vont susciter du débat et de la controverse, mais qui vont dans le sens de nos valeurs, de notre ADN », a-t-il souligné.

« Il y a une attente majeure dans notre pays autour de la valorisation du travail » et des Français qui gagnent « au-dessus de ce qu’il faut avoir pour pouvoir bénéficier des aides et en dessous de ce qu’il faut avoir pour pouvoir s’en sortir tout seuls ».

Travail, services publics, école, sécurité

Gabriel Attal en a profité pour décliner certaines de ses grandes orientations, comme « continuer à inciter au travail » car il « permet de financer notre modèle social, nos services publics et la solidarité ». Il a également mis l’accent sur « les services publics » qu’il veut « toujours plus efficaces ».

Sur l’école, il entend « assumer cette politique d’exigence et d’excellence sur tous les étages ». Sur la santé, il a jugé qu’il « faut probablement aller un cran plus loin ». En matière de sécurité, il a souhaité « montrer qu’on est une société de droits et de devoirs », de « respect de l’autorité », même si « c’est probablement le plus difficile parce que ça ne se règle pas par une loi, un décret ou un arrêté ».

En matière de climat, « il faut qu’on soit extrêmement offensif » et « ne pas laisser nos oppositions expliquer qu’elles seraient plus ambitieuses que nous ». « Laisser notre pays à des extrêmes qui n’ont qu’une ambition, prendre le pouvoir pour garder le pouvoir et faire leur beurre des difficultés que vivent les Français, ça ne serait pas tout à fait patriote », a-t-il conclu.