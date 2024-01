Éric Ciotti ne digère pas l’entrée de Rachida Dati dans le gouvernement de Gabriel Attal. « La politique, c’est pas la Star Academy », a ainsi critiqué le patron de LR lundi soir sur TF1.

« Elle a quitté notre famille politique. Naturellement, je ne vous dirai pas ce soir que ça ne m’a pas touché. D’autant que c’est une amie. Ça nous a heurtés », a réagi le chef du parti de droite dans le journal de 20 heures.

La politique « c’est pas on rentre, on sort »

« J’ai trouvé ce choix incohérent avec le maintien dans notre famille politique », a poursuivi Éric Ciotti qui avait immédiatement annoncé l’exclusion de Rachida Dati de LR après sa nomination jeudi dernier. « On ne peut pas être dehors et dedans. J’ai été élu, nous avons été élus sur un mandat d’opposition, non pas pour une opposition systématique, mais pour servir des convictions, des valeurs. Pour moi, la politique, c’est pas la Star Academy, c’est pas on rentre, on sort, on peut épouser toutes les thèses, toutes les convictions ».

« Pour moi, la politique, ça doit être de la clarté, de la cohérence. Et cette cohérence, elle est indispensable. Autrement, nos électeurs ne s’y retrouvent plus. On ne peut pas être LR et membre d’un gouvernement auquel on s’oppose parce que son bilan n’est pas bon », a-t-il conclu.

La sarkozyste Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, a été nommée ministre de la Culture, deux ans avant les municipales où elle ambitionne de conquérir Paris.