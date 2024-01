Un petit discours vitaminé pour ressouder les troupes. A la veille de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a appelé lundi ses soutiens à « garder » leur « unité » et à se « mobiliser » pour les élections européennes autour du gouvernement de Gabriel Attal, déjà aux prises avec une polémique de taille et des tiraillements internes.

« 2023 vous a collectivement mis à rude épreuve et je ne l’ignore pas », a déclaré le chef de l’Etat devant les parlementaires de son camp et les ministres réunis à huis clos à l’Elysée, évoquant le débat sur la loi immigration, qui a divisé la Macronie, et l’adoption dans la douleur de la réforme des retraites.

Un merci à Borne qui ne mange pas de pain

Il a remercié une nouvelle fois Elisabeth Borne « pour l’action qui a été conduite », dont il s’est dit « fier », sous des applaudissements nourris, selon des propos rapportés par plusieurs participants. L’ex-Première ministre n’était pas présente. Mais le président a aussitôt tourné cette page, comme il s’y emploie depuis qu’il a nommé la semaine dernière Gabriel Attal à Matignon, pour souhaiter une année 2024 pleine « d’audace et d’action collective ».

Il a exhorté sa majorité, qui souffre de n’être que relative à l’Assemblée nationale, à « garder » son « unité », ainsi que son « esprit de dépassement » du clivage droite-gauche, marque de fabrique initiale du macronisme. Il a jugé que « réactiver tous les clivages » serait la « pire des choses", car synonyme d' » impossibilité d’agir », de « défaite assurée » et de « triomphe des extrêmes ». « Ce n’est pas un changement de cap, ce n’est pas un changement d’orientation, c’est la poursuite du dépassement », a martelé Macron, alors que l’inflexion à droite du remaniement a créé des turbulences dans la majorité.

« Se mobiliser dans la bataille » des européennes

Sur l’immigration, il a prédit qu’après la décision du Conseil constitutionnel, qui pourrait invalider plusieurs parties de la loi le 25 janvier, la droite et l’extrême droite risquaient de demander de « changer la Constitution ou de sortir des traités » européens. « C’est là qu’il faudra se battre et pas en nous divisant », a-t-il martelé.

Alors que le camp présidentiel est largement distancé dans les sondages par le Rassemblement national pour les européennes, il a appelé tous ses élus et responsables à se « mobiliser dans la bataille » car c’est selon lui le « seul » bloc qui « s’engage uni » avec « une vision claire pour l’Europe ».

Emmanuel Macron n’a pas évoqué la première crise qui sape déjà la « régénération » voulue après les débuts poussifs du second quinquennat, au sujet de la scolarisation dans le privé des enfants de la nouvelle ministre de l’Education Amélie Oudéa-Castéra.

Bayrou et Philippe brillent… par leur absence

Et il marche sur des œufs avec son aile gauche et le Modem qui ne cachent pas leurs doutes face à un gouvernement qui fait la part belle aux ministres venus de la droite, avec la sarkozyste Rachida Dati en invitée surprise à la Culture. Après l’avoir exclue de son parti, le patron des Républicains Eric Ciotti a annoncé que ses députés ne voteraient pas la « confiance » à Gabriel Attal, pas plus toutefois qu’une éventuelle motion de censure.

Le président du RN Jordan Bardella a sauté sur l’occasion pour appeler les électeurs et adhérents de LR, ulcérés par les débauchages de l’exécutif, à rejoindre son parti. Signe aussi de certaines tensions dans la majorité ? Ni le patron du Modem François Bayrou, ni celui du parti Horizons Edouard Philippe n’étaient à l’Elysée lundi soir, officiellement retenus dans leurs fiefs respectifs de Pau et du Havre.

Après avoir partagé publiquement ses « interrogations » sur « l’expérience » de Gabriel Attal, devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre français, François Bayrou s’est muré dans un silence qui en dit long. Mais dans ses rangs, on critique un exécutif qui penche « nettement à droite ».