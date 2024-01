Conférence de presse d’Emmanuel Macron EN DIRECT : « On va continuer à s'attaquer avec force » aux heures non remplacées, assure le président…

20h21 : Macron se dit « convaincu » que « nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui »

Le président souhaite « rendre la France plus forte et plus juste » grâce à un gouvernement « le plus resserré et le plus jeune » de la Ve République.

« Je veux ici essayer de dire le sens profond de cet acte, rendre au fond la France plus forte et plus juste », a déclaré le président de la République lors d'une conférence de presse. « Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir » et que « nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès et que nos enfants vivront mieux demain, que nous ne vivons aujourd'hui ».