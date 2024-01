Certains y verront un parallèle, d’autres une simple coïncidence. Pour ses premiers pas à la tête du ministère de la Culture, Rachida Dati a repris la semaine dernière les mêmes mots que Jean-Paul II lors de sa première allocution en qualité de pape : « N’ayez pas peur ». Avant sa nomination surprise, nul ne sait si l’ex-magistrate a invoqué une quelconque aide divine. Mais l’ex-cadre des Républicains, qui sera présente ce mercredi en Conseil des ministres, va devoir réaliser la prouesse de rentrer dans un costume naturellement pas taillé pour elle, tout en rassurant son administration et les acteurs de la culture. D’où notre question, un brin provocatrice : peut-on être un(e) bon (ne) ministre quand on n’y connaît (quasiment) rien dans le domaine ?

Etre spécialiste de son portefeuille n’est pas une qualité indispensable pour faire un bon ministre. Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais Frédéric Mitterrand, l’un des prédécesseurs de Rachida Dati rue de Valois. « Elle n’y connaît rien mais ce n’est pas grave, commentait vendredi sur RTL Frédéric Mitterrand, entré au gouvernement Fillon quand Dati en est sortie, en 2009. Les qualités ? Il faut surtout savoir comment marche l’Etat et avoir des gens compétents et capables autour de soi, d’où l’importance d’avoir un directeur de cabinet de première qualité, une équipe de grande qualité ».

Un non-spécialiste plus à même de réussir ?

Et de manière contre-intuitive, ne pas s’y connaître « offre de meilleures chances de devenir un bon ministre, estime Daïc Audouit, éditorialiste sur France Info TV, interrogé par 20 Minutes. Ça permet d’avoir un regard neuf. Etre ministre, c’est avant tout être capable d’agir sur son administration. Après, bien sûr, s’il ne travaille pas et s’il ne s’approprie pas les dossiers, le ministre devient otage de son administration ».

Alors, spécialiste du poste ou stratège politique ? Entre les deux profils, le cœur de l’exécutif balance. Pour Michel Lascombe, professeur de droit constitutionnel et fin connaisseur de la Ve République, les seconds - les profils politiques - marquent davantage les esprits que les premiers - les spécialistes. « A la Culture, on peut citer Jack Lang en tant que ministre emblématique. Il a certes écrit une thèse sur l’Etat et le théâtre, mais il était professeur de droit, et donc pas spécialiste du domaine ».

En fonction des portefeuilles, les profils d’experts peuvent cliver, rapporte Michel Lascombe. « Si vous nommez un magistrat ou un avocat, ça peut coincer. Sous Mitterrand, avec Jacques Chirac Premier ministre, le ministre de l’Agriculture François Guillaume était l’ancien président de la FNSEA. Une fois ministre, le dialogue avec les autres syndicats était tendu ».

Des experts qui manquent « de poids politique »

Un seul des portefeuilles du gouvernement rassemble majoritairement des spécialistes, précise Michel Lascombe : le ministère des Sports. Sous Emmanuel Macron, Laura Flessel, Roxana Maracineanu et Amélie Oudéa-Castéra aujourd’hui, sont trois anciennes sportives professionnelles. Par le passé, David Douillet, Jean-François Lamour ou encore Alain Calmat ont occupé le poste. « Mais la ministre emblématique, c’est Marie-George Buffet, qui n’était pas sportive, coupe Daïc Audouit. C’est la preuve même qu’on peut réussir sans être spécialiste ».

Etre expert ou ne pas l’être, telle est donc la question. Dans le premier gouvernement Borne, des spécialistes « en manque de poids politique » sont assez rapidement tombés (l’urgentiste François Braun à la Santé, le DG de la Croix-Rouge Jean-Christophe Combe aux Solidarités, la magistrate Isabelle Rome à l’Egalité entre les femmes et les hommes).

Par le passé, des profils politiques ont aussi échoué (Bachelot à la Culture, Arnaud Montebourg au Redressement productif…). « Quand le ministre est considéré comme bon, j’ai l’impression que l’opinion se fiche un peu de ce jeu de chaises musicales, avance Michel Lascombe. Côté communication, un ministre non spécialiste va aussi être apprécié, quand il reconnaît ses torts sans charger son administration ». A court terme, « l’enjeu pour Rachida Dati, c’est de ne pas tomber dans le même piège que Fleur Pellerin, qui avait avoué n’avoir pas lu Modiano, rappelle Daïc Audouit. Mais, est-ce que c’est grave ? »