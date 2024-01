Certes, la conférence de presse aura lieu à un horaire inhabituel, 20h15, qui a de quoi étonner. Mais c’est surtout le fait même d’organiser une conférence de presse qui surprend. Mardi soir, Emmanuel Macron tiendra seulement sa troisième conférence de presse à l’Elysée en sept ans. Et la dernière a eu lieu… en 2019, il y a près de cinq ans. L’actuel chef de l’Etat ne fait pas vraiment tâche dans le paysage français : les présidents de la République des dernières décennies ont peu pratiqué l’exercice, très prisé des de Gaulle ou Pompidou. Nicolas Sarkozy avait donné trois conférences de presse, dont une uniquement sur des questions internationales. Celle du 8 janvier 2008 est restée dans les mémoires : c’est là qu’il avait déclaré « c’est du sérieux », au sujet de sa relation naissante avec Carla Bruni.

Jacques Chirac en a donné quatre en douze ans. Mais surtout il en avait donné une, au tout début de son premier mandat, en 1995, où il avait remplacé la « traditionnelle » interview télévisée du 14 juillet par une conférence de presse. Cela n’a pas duré. Après une première conférence marquante en 1981, où il annonçait notamment les grands travaux à Paris, François Mitterrand a surtout donné des conférences de presse sur les sujets diplomatiques : notamment sept en seulement cinq mois pendant la guerre du Golfe.

« Les conférences de presse ont pris un coup de vieux avec le numérique »

« C’est lié à l’évolution du paysage médiatique, croit Gaspard Gantzer, qui fut le communicant de François Hollande. Il y a plein d’autres manières de s’exprimer directement dans un média, soit en passant par les réseaux sociaux. La conférence de presse est une forme d’expression très liée à l’avènement des médias traditionnel écrits et audiovisuels. Ça se déployait très bien au début de la Ve République, mais ça a pris un coup de vieux avec le numérique. C’est très difficile de renouveler le genre. » Pour Gantzer, ce sont de « bonnes raisons » de faire autre chose. Un conseiller élyséen acquiesce : « Il ne faut pas se figer dans un format, notre ère permet cette évolution. Et puis chaque forme correspond à un moment. Dans une même semaine vous pouvez avoir un tweet, un discours, une tribune, une interview, une allocution… Et puis la conférence de presse, c’est surtout un exercice pour les journalistes et les initiés, or le président doit s’adresser aux Français. »

C’est là que ça coince et qu’on arrive à ce que Gaspard Gantzer appelle les « mauvaises raisons » de squeezer les conférences de presse. Pour lui, et il le dit d’ailleurs depuis longtemps, Emmanuel Macron ne considère pas les journalistes. « Le chef de l’Etat n’aime pas leur façon d’aborder les choses, il n’aime pas ce type de questionnement. Et mardi, forcément, il y aura des questions auxquelles il n’aura pas envie de répondre. » Or, c’est quand même un peu le principe de se soumettre régulièrement au feu roulant des questions de journalistes. Dans le tas, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et il y en a auxquelles vous n’avez pas envie de répondre et qu’on va pourtant vous poser devant des millions de téléspectateurs.

« Dans une conférence de presse, il y a toujours des surprises »

François Hollande, dont Gantzer a été le conseiller, est une exception : il a donné six conférences de presse, entre 2012 et fin 2015. Au départ, il devait en donner une tous les six mois. Si le rythme s’est finalement étiolé, l’ancien président socialiste dénote. « François Hollande aimait ça car il aimait beaucoup la joute qui se mettait en place dans ce cadre. Emmanuel Macron est plus souvent sur la défensive. Il est bon dans le ping-pong mais moins fan de la presse. » C’est vrai qu’on a vu l’actuel président plutôt à l’aise sur le terrain, lors d’une déambulation, à discuter avec les passants ou les commerçants. Même quand il était bousculé. Mais en communication comme dans le reste, le macronisme s’agace des corps intermédiaires. Le grand débat, l’itinérance mémorielle, les allocutions télévisées de vingt voire trente minutes, c’est une communication « désintermédiée », sans questions de journalistes.

Le conseiller présidentiel cité plus haut s’étrangle : « Ce n’est pas une question d’éviter les journalistes. Si non vous n’allez pas face à toute la bande de ''C à vous'' en pleine polémique sur la loi immigration. » Pour Gaspard Gantzer, ce type d’interview en plateau n’a rien à voir : « Les choses sont plus cadrées, on connaît les thèmes et le cheminement de l’interview est très balisé. On ne connaît pas les questions mais il a peu de surprises. Et on l’a vu de manière caricaturale dans ''C à vous''. Dans une conférence de presse, il y a toujours des surprises. »

Notons tout de même que nos présidents de la République donnent des conférences de presse à longueur de temps : à l’issue des sommets internationaux, à l’issue des conseils européens à Bruxelles, où lors de rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers, etc., où les questions intérieures sont peu ou pas abordées. Cela montre surtout qu’en dehors des frontières hexagonales, il est plus difficile d’échapper aux questions des journalistes. Le chancelier allemand, le premier ministre britannique ou le premier ministre canadien ont généralement à répondre à beaucoup plus de questions de journalistes au quotidien. Joe Biden, le président des Etats-Unis, a moins donné de conférences de presse que ses prédécesseurs mais cela a précisément fait polémique.