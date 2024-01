Une polémique qui empoisonne le gouvernement Attal. Le choix de la nouvelle ministre de l’Education Amélie Oudéa-Castéra de scolariser ses enfants dans le privé n’était pas lié à des problèmes de non-remplacements de professeurs comme elle l’a affirmé, selon des informations dimanche de Libération, que la ministre a démenties.

Tout juste nommée, Amélie Oudéa-Castéra a soulevé une polémique vendredi en justifiant sa décision de transférer ses enfants dans le privé par sa « frustration » devant « les paquets d’heures » d’enseignement non remplacées lors des absences de professeurs à l’école publique.

Un passage anticipé de leurs fils refusé ?

Selon Libération, seul le fils aîné d’Amélie Oudéa-Castéra a été brièvement scolarisé dans le public, en petite section de maternelle. Le journal rapporte un témoignage de son enseignante d’alors, en 2009 dans l’école publique Littré, dans le VIe arrondissement de Paris.

Selon ce témoignage, Amélie Oudéa-Castéra et son mari ont décidé d’envoyer leur fils dans l’établissement privé Stanislas, proche de leur domicile, parce que l’école Littré leur avait refusé un passage anticipé de leur fils en moyenne section, jugeant l’élève encore trop petit. Et pas pour un problème d’absence, selon ce témoignage. « La ministre de l’Education nationale dément catégoriquement les propos rapportés par Libération », a fait savoir son entourage à l’AFP.

« On peut s’interroger sur l’intention liée à ces propos inexacts, déplacés et blessants pour des parents sur leur enfant près de 15 ans plus tard », a-t-on indiqué de même source. « Comme tous les parents, Amélie Oudéa-Castéra et Frédéric Oudéa ont toujours eu comme priorité le bien-être de leur enfant et sous-entendre qu’ils auraient fait un choix qui irait à l’encontre de leurs valeurs et de l’épanouissement de leur petit garçon les heurte profondément », a-t-on ajouté.