Que valent les promesses d’une ex Première ministre ? L’engagement d’Elisabeth Borne auprès de la droite de réformer l’Aide médicale d’Etat pour les étrangers sans papiers « vaut toujours » a répondu dimanche soir la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot. « On peut regarder effectivement s’il y a besoin de réformer l’AME, il n’y a pas de sujet tabou, un engagement vaut toujours bien évidemment », a déclaré Mme Thévenot sur BFMTV.

Un rapport au centre du débat

Elle a toutefois précisé qu’il s’agissait de « regarder » cette aide « sur la base effectivement des conclusions qui ont été faites par le rapport » de l’ancien ministre PS Claude Evin et du préfet Patrick Stefanini, figure de LR. Selon leurs conclusions, l’AME est un « dispositif sanitaire utile » et « globalement maîtrisé », mais qui « mérite d’être adapté ».

L’ancienne Première ministre, à qui Gabriel Attal a succédé mardi, avait promis, dans un courrier au président du Sénat Gérard Larcher, « d’engager une réforme de l’AME » début 2024, répondant à une demande de la droite dans le cadre des négociations alors en cours sur le projet de loi immigration. Les Républicains au Sénat avaient réduit l’AME à une Aide médicale d’urgence. Plusieurs députés LR ont fait part de leur intention de ne « pas lâcher » sur ce dossier. « C’est une des lois que nous attendons », avait affirmé vendredi Annie Génevard à l’AFP.

Dati et les « traîtres »

A propos de la nomination surprise de l’ancienne ministre sarkozyste Rachida Dati à la Culture, qui avait qualifié de « traîtres » les membres du parti présidentiel En Marche (devenu Renaissance), elle a affirmé que « le plus important aujourd’hui, à l’heure où des crises politiques majeures traversent les plus grandes démocraties (…) c’est surtout de ne pas être des traîtres de son pays ».

Interrogée pour savoir si Mme Dati allait apporter des électeurs LR, elle a répondu qu’elle ne « faisait pas de la politique mathématique » et que « quand on rejoint une équipe gouvernementale, on épouse l’idéologie, la capacité d’action et le bilan aussi ».

Au sujet de la mise en examen de Mme Dati pour corruption, elle a mis en avant la « présomption d’innocence » tout en jugeant que la règle de 2017 selon laquelle un ministre mis en examen devait quitter le gouvernement « n’était pas obsolète ». Mais, a-t-elle avancé, le « pays aujourd’hui n’est pas celui qu’il était en 2017 », avec des « défis majeurs » et « des crises politiques qui sont alimentées par les extrêmes ».