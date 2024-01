Une sortie qui pourrait agacer l’Elysée ? La ministre déléguée à l’Egalité hommes/femmes, Aurore Bergé, a jugé dimanche « odieux » les propos de Gérard Depardieu diffusés en décembre à la télévision. Elle a dans le même temps pris soin de préciser qu’Emmanuel Macron n’avait aucunement exprimé du « soutien » à ces paroles misogynes de l’acteur. Le chef de l’Etat est critiqué par les associations féministes pour avoir apporté en décembre son soutien à la star de cinéma, mis en examen pour viols et visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol, des accusations qu’il réfute.

« Une chasse à l’homme » pour le président

Emmanuel Macron avait notamment dénoncé une « chasse à l’homme » contre Gérard Depardieu, un « immense acteur » qui « rend fier la France », quelques jours après la diffusion d’un documentaire choc sur France 2 truffé de remarques insultantes, à caractère sexuel, de l’acteur.

Interrogé dimanche sur LCI sur ce soutien du chef de l’Etat, Aurore Bergé a affirmé ne pas avoir « entendu le président de la République, à aucun moment, dire que les propos qui avaient été tenus par Gérard Depardieu méritaient un quelconque soutien et une quelconque défense ».

Une « faute » pour Roussel

« Les propos qu’il (Gérard Depardieu, ndlr) a tenus dans une émission sont des propos qui sont odieux, inacceptables. Point. Il n’y a rien à défendre dans les propos qui ont été les siens et personne ne les a défendus, personne évidemment dans le gouvernement, ni le président de la République », a ajouté la ministre à l’Egalité femmes/hommes. « La question, c’est surtout comment on agit » sur les féminicides et sur les agressions sexuelles, a-t-elle souligné.

Interrogé sur le même sujet sur BFMTV, le secrétaire national des communistes Fabien Roussel a pour sa part estimé que « le président de la République a commis une faute grave » en affichant son soutien à Gérard Depardieu. « Il a voulu faire diversion au lendemain du vote sur l’immigration », a-t-il affirmé.

Des manifestations initiées par des associations féministes ont eu lieu dans plusieurs villes de France jeudi soir contre le soutien affiché à Gérard Depardieu par Emmanuel Macron, également critiqué après l’annonce du nouveau gouvernement en raison de l’absence de femmes aux postes régaliens.