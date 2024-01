Bonjour à toutes et à tous. En ce premier week-end du gouvernement de Gabriel Attal, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée avec des articles et un Live pour vous permettre de suivre au mieux l’actualité politique. Vendredi, en réunissant pour la première fois le nouvel exécutif, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres d’être des « révolutionnaires » et pas des « gestionnaires ». « Je ne veux pas de ministres qui administrent, je veux des ministres qui agissent », a martelé le chef de l’Etat à cette équipe droitisée aux forts accents sarkozystes. Le président a aussi demandé « des résultats », « de la solidarité et de la vitesse », selon un participant. Et de l’audace, un mot qui revient en boucle à l’Elysée et Matignon depuis la nomination de Gabriel Attal.