Gouvernement Attal EN DIRECT : Stéphane Séjourné attendu en Ukraine…

08h55 : « Travail » et « discipline », les mots d’ordre de Macron pour le gouvernement

« Au travail ! »: Emmanuel Macron a demandé à ses ministres d'être des « révolutionnaires » et pas des « gestionnaires » vendredi en réunissant pour la première fois le gouvernement de Gabriel Attal, une équipe droitisée aux forts accents sarkozystes. Le chef de l'Etat a aussi demandé « des résultats », « de la solidarité et de la vitesse », selon un participant. Et de l'audace, un mot qui revient en boucle à l'Elysée et Matignon depuis la nomination de Gabriel Attal.

Emmanuel Macron s'est aussi attaché à faire rentrer dans le rang tous ceux qui seraient tentés de contester l'autorité du Premier ministre, qui à 34 ans est le plus jeune de la Ve République . « Ce gouvernement sera celui de la discipline républicaine. Je ne veux pas d'états d'âme, je veux des états de service », a-t-il lancé sans ambages. Un message adressé notamment à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui nourrissent de hautes ambitions...