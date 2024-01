La nouvelle ministre de l’Education a justifié le choix du privé pour ses enfants tout en écornant l’école publique. Amélie Oudéa-Castéra a expliqué ce vendredi avoir transféré ses fils en raison de sa « frustration » devant « les paquets d’heures » d’enseignement « qui n’étaient pas sérieusement remplacées » lors des absences de professeurs.

« Je ne vais pas esquiver votre question (…) on va aller sur le champ du personnel », a-t-elle répondu lors d’un point presse à un journaliste de Mediapart, après la visite d’un collège à Andrésy (Yvelines). Il s’agissait de son premier déplacement en tant que ministre de l’Education, aux côtés de son prédécesseur Gabriel Attal, désormais à Matignon.

La ministre dit en avoir « eu marre »

« Mon fils aîné, Vincent, a commencé, comme sa maman, à l’école publique [élémentaire] à Littré », dans le sixième arrondissement de Paris, le plus cher de la capitale au mètre carré. Avec son mari, elle explique en avoir eu « eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix d’aller chercher une solution différente », s’est-elle défendue, en précisant qu’il s’agissait d’un « choix de proximité » puisqu’ils habitaient rue Stanislas.

Le collège-lycée Stanislas, également dans le 6e arrondissement, au cœur de Paris, est un prestigieux établissement privé catholique. Début 2023, le ministère de l’Education avait saisi l’Inspection générale et lancé un appel à témoignages après des accusations de dérives homophobes et sexistes relayées dans la presse visant cet établissement.

Le public « pas assez bien pour mes enfants »

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a jugé sur X « hallucinants » les propos de la ministre en les parodiant : « "L’école publique dont je suis désormais la ministre n’était pas assez bien pour mes enfants alors je les ai scolarisés dans un lycée privé dont les valeurs sont, selon les enquêtes qui y ont été réalisées, loin des valeurs républicaines" ».

Les syndicats enseignants ont aussi réagi vivement. « Des propos lunaires et provocateurs, contre le service public d’éducation et ses personnels », a commenté sur X Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. La CGT Educ’action a fustigé une « lamentable et indigne prise de parole de la nouvelle ministre ». Pour Jean-Rémi Girard, président du Snalc (collèges et lycées), c’est « une histoire intéressante par ce qu’elle dit sur l’abandon de l’école publique par nos dirigeants ».

Monde de fous. pic.twitter.com/mWQseLtrSr — Ian Brossat (@IanBrossat) January 12, 2024





Une « décrépitude organisée par Macron »

Le conseiller de Paris, membre du Parti communiste français, Ian Brossat, a fustigé le fait qu’une « ministre de l’Education nationale justifie la scolarisation de ses enfants dans le privé à cause de la décrépitude de l’école publique », estimant que cette « décrépitude [a été] organisée depuis sept ans par Macron ». Lors de leur visite, Gabriel Attal et Amélie Oudéa-Castéra ont échangé avec des élèves sur le dispositif « devoirs faits », le sport à l’école ou encore un projet de rédaction d’une loi contre les stéréotypes dans le sport.

Avant de ressortir, Gabriel Attal a lancé un tonitruant « travaillez bien ! » au mégaphone devant des élèves qui s’étaient préparés à l’acclamer dans la cour. Comme un écho à l’invitation « au travail » lancée au gouvernement par Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres. « Quand vous en aurez fini avec le cirque, il faudra penser au pain pour les Français », a commenté sur X le chef de file des députés LR Olivier Marleix.