Face à David Pujadas, sur le plateau de France 2, le candidat Emmanuel Macron n’en démordait pas. « Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu’il est mis en examen », assurait-il au présentateur du JT de 20 heures ce 2 mars 2017. Sept ans et deux élections présidentielles se sont écoulés depuis cette interview. Le chef de l’Etat semble avoir oublié, au fil de ses deux mandats, ce vieux principe du droit constitutionnel, également appelé « jurisprudence Bérégovoy-Balladur ». Le président ne se contente plus de soutenir les ministres mis en cause par la justice au cours de leur mandat, en ne les contraignant pas à démissionner. Désormais, il nomme au gouvernement des personnalités visées par des enquêtes pour des faits graves. Pour se donner bonne conscience, il utilise son joker, « la présomption d’innocence ».

La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, est, rappelons-le, mise en examen depuis juillet 2021 pour « corruption » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public » dans l’enquête sur des contrats noués par une filiale de Renault-Nissan, quand Carlos Ghosn en était le PDG. La juge d’instruction s’intéresse notamment à 900.000 euros que lui a versés, entre 2010 et 2012, RNBV, filiale néerlandaise de l’alliance Renault-Nissan. Elle était alors avocate et députée européenne. Les magistrats veulent comprendre si ses honoraires correspondent à des activités précises ou s’il s’agissait d’un emploi de complaisance ayant pu masquer un lobbying au Parlement européen, interdit pour les eurodéputés. L’ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy conteste ces accusations.

« Mise en examen, ce n’est pas une condamnation »

Le nom de Rachida Dati est aussi cité dans une enquête sur les accusations d’enlèvement, séquestration et torture d’un lobbyiste franco-algérien, qui visent notamment le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. La mairie du 7e arrondissement de Paris, qu’elle dirige depuis 2008, avait été perquisitionnée dans cette affaire le 6 juin 2023.

Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, ne voit aucun problème dans cette nomination embarrassante. « Mise en examen, ce n’est pas une condamnation, a-t-il déclaré sur TF1. Cela ne signifie pas une culpabilité. » Elle semble loin, l’époque où François Bayrou démissionnait, un mois seulement après avoir été nommé garde des Sceaux, parce que le Modem était visé par une enquête préliminaire sur l’emploi de ses assistants parlementaires européens. L’époque où François de Rugy, alors ministre de la Transition écologique, quittait le gouvernement quelques jours après la publication de plusieurs enquêtes de Mediapart. Sans avoir été mis en examen.

« Un prétexte salutaire »

Emmanuel Macron a définitivement pris ses distances avec cette doctrine. Dussopt, Darmanin, Dupond-Moretti… Le chef de l’Etat est monté plusieurs fois au créneau pour défendre ses ministres en proie à des démêlés avec la justice. Comme en juillet 2020, lorsqu’il avait soutenu son ministre de l’Intérieur, visé par une plainte pour viol, en se posant en « garant de [la] présomption d’innocence ». « Emmanuel Macron n’a pas d’idéologie, c’est pragmatique. Or, sur ses deux mandats, il a battu le nombre de ministres mis en cause dans des procédures judiciaires. A un moment donné, cette doctrine concernant la mise en examen des ministres devenait gênante dans sa pratique de l’exercice du pouvoir, parce qu’il y en avait trop ! Il y a l’idée qu’il ne peut pas gouverner s’il applique cette règle avec trop de rigidité », analyse l’avocat Jérôme Karsenti.

Spécialisé dans la lutte anticorruption, le pénaliste parisien observe que « la présomption d’innocence devient un prétexte salutaire pour éviter de tirer les conséquences politiques des mises en cause judiciaires ». La présomption d’innocence, rappelle-t-il, « permet à un citoyen de se défendre des accusations qui sont portées contre lui et de faire valoir les droits que le code de procédure pénale accorde à tout accusé ». « Ce n’est pas un bouclier », insiste-t-il. Même s’il reste présumé innocent, un ministre mis en examen devrait, selon lui, démissionner car cette mesure judiciaire « vient affecter l’apparence de probité, d’honnêteté, d’exemplarité » propre à cette fonction. « Cela détruit l’image du politique et donc l’image de la politique et de la démocratie. Et c’est ça, en réalité, que vient de fouler Emmanuel Macron. »