Gouvernement Attal EN DIRECT : Les syndicats d'enseignants inquiets de voir l’éducation reléguée au « second plan »…

07h26 : Les syndicats d'enseignants inquiets de voir l’éducation reléguée au « second plan »…

Amélie Oudéa-Castéra, fidèle de Macron et réputée « ambitieuse », se voit confier en plus des Sports à six mois et demi des Jeux olympiques de Paris, la responsabilité de l’Education nationale, priorité affichée par l’exécutif, mais aussi le portefeuille de la Jeunesse.

La nouvelle ministre va devoir se frotter à un monde enseignant qui lui est complètement inconnu et devra mettre en œuvre les nombreux chantiers lancés par Gabriel Attal. Sa nomination a provoqué la « colère » des syndicats enseignants inquiets de voir l’éducation reléguée au « second plan ». « On va avoir une ministre qui ne pourra pas traiter les questions liées à l’éducation à temps plein », a jugé Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré.