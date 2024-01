Rachida Dati s'est « placée en dehors de notre famille politique ». Le président des Républicains Eric Ciotti a annoncé jeudi l'exclusion du parti de l'actuelle présidente du Conseil national des Républicains après sa nomination comme ministre de la Culture. « Nous sommes dans l'opposition, nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret », a déclaré Ciotti dans un communiqué, déplorant le départ de l'ancienne Garde des Sceaux, proche de Nicolas Sarkozy.

Rachida Dati « se déshonore » en rejoignant le macronisme

Le chef de file de la droite avait promis dès l'annonce de la nomination mardi de Gabriel Attal à Matignon que son parti resterait dans l'opposition. Pour le président des jeunes LR, Guilhem Carayon, Rachida Dati « se déshonore » en rejoignant le macronisme. « A l'opportunisme, je préfèrerai toujours la constance, la clarté et les convictions », a-t-il affirmé sur X.

Une autre ex LR, Catherine Vautrin, détentrice de plusieurs portefeuilles sous Jacques Chirac et déjà pressentie pour Matignon en 2022, a également rejoint le gouvernement en tant que ministre au Travail, la Santé et les Solidarités.

« Il y aura bientôt plus de cadres LR au Gouvernement, qu'au sein de la direction des Républicains ! », a réagi sur X Renaud Muselier, le président de la Région Sud qui avait claqué la porte de LR avant la présidentielle de 2022 pour rejoindre Renaissance.