Plusieurs poids lourds, dont Bruno Le Maire à l’Economie et Gérald Darmanin à l’Intérieur, ont été reconduits au sein du gouvernement concocté ce jeudi par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Une équipe largement droitisée et dont la grosse surprise est l’arrivée de la sarkozyste Rachida Dati à la Culture. Retour sur la première prise de parole du Premier ministre à 20 heures sur TF1, juste après la nomination de son gouvernement. Et ce, alors que la gauche ironisait déjà sur ce nouvel exécutif « Sarkozy IV ».

Sur sa mission

Gabriel Attal a promis jeudi soir après la nomination de son gouvernement resserré « de l’action » et « des résultats » pour « répondre aux problèmes des Français ». « Moi, ce que je veux, c’est de l’action, de l’action, de l’action » et « des résultats, des résultats, des résultats », a martelé sur TF1 le Premier ministre, en vantant « l’énergie » de ses ministres « engagés à 200 % pour répondre aux attentes des Français ».

Sur Rachida Dati

Le Premier ministre Gabriel Attal a invoqué jeudi la « présomption d’innocence » concernant la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati, mise en examen pour corruption, et salué une « femme d’engagement ». « Mise en examen ce n’est pas une condamnation (…) cela ne signifie pas une culpabilité », a-t-il déclaré sur TF1. Rachida Dati est « une femme d’engagement, d’énergie, qui toute sa vie s’est battue pour obtenir ce qu’elle voulait obtenir », a-t-il dit, ajoutant avoir « beaucoup de respect pour les combats qu’elle a menés ».

Rappelons que Rachida Dati est mise en examen depuis juillet 2021 pour « corruption » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public » dans l’enquête sur des contrats noués par une filiale de Renault-Nissan, quand Carlos Ghosn en était le PDG. Elle nie toute irrégularité.

Sur les impôts

Le Premier ministre Gabriel Attal a renouvelé l’engagement d’Emmanuel Macron à baisser les impôts pour les classes moyennes. « Le président s’est engagé (à baisser les impôts de deux milliards d’euros) et évidemment, on sera au rendez-vous de son engagement » car les « Français attendent qu’on agisse pour eux », a affirmé le chef du gouvernement.

Attal, en quête d’économies substantielles pour réduire le déficit et la dette, a cependant refusé de préciser le calendrier, alors que le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait évoqué l’inscription de cette baisse « si possible dès le budget 2025 ».