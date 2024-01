Gouvernement Attal EN DIRECT : Les tractations autour de la liste du gouvernement continuent de battre leur plein…

09h30 : « Un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel »

Au cas vous l'auriez manquée, on vous ressort une anecdote cocasse qui prend un autre relief avec la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Le 22 juillet 2020, Jean Castex sort de son troisième Conseil des ministres à l’Elysée, ses dossiers sous le bras. En laissant imprudemment une note manuscrite sur le haut de la pile, que les curieux ont tôt fait de zoomer et de déchiffrer. Le Premier ministre y parle du « jeune Gabriel », 31 ans à l’époque, son secrétaire d’Etat en tant que porte-parole du gouvernement, pour lequel il cherche « un os à ronger supplémentaire ». Car il semble que l’intéressé a d’autres appétits et l’envie, au-delà du rôle de porte-voix, de gérer des dossiers.

[Jeu estival] «Finalement,on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel [Attal]?» « Non... »



Oups, Jean Castex montre aux photographes un petit mot écrit pendant le conseil des ministres d’aujourd’hui.



Saurez-vous lire la réponse et reconnaître l’écriture?🕵🏻‍♂️ pic.twitter.com/dGzjlYWRf2 — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) July 22, 2020 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.