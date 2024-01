6h40 : Élisabeth Borne souhaitait-elle partir ?

« Alors qu’il me faut présenter la démission de mon gouvernement » : dans sa lettre de démission Élisabeth Borne a utilisé une formule laissant supposer qu’elle serait bien restée un peu plus longtemps au poste de Première ministre. Actant la « volonté » d’Emmanuel Macron de « nommer un nouveau Premier ministre », elle a choisi de réutiliser les mots de Michel Rocard s’adressant à François Mitterrand en mai 1991 : « A l’heure où il me faut vous présenter la démission de ce gouvernement, je tiens à vous dire combien j’ai été sensible à l’honneur de le conduire, combien m’a passionné l’œuvre accomplie. »