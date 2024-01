La démission à peine acceptée, les politiques commencent à parler. Élisabeth Borne s’apprête à quitter Matignon, et le départ de la Première ministre entraîne naturellement des réactions de tous bords. Olivier Faure s’étonne de la forme de l’annonce, puisque le président a tweeté pour annoncer la nouvelle. « Après le licenciement par mail, Emmanuel Macron invente le licenciement par tweet », a ironisé le chef du Parti socialiste.

Certains parlementaires de la majorité se sont eux empressés de rendre hommage à l’ex-cheffe du gouvernement. « Une femme de combat et de courage, Élisabeth Borne aura marqué son passage à Matignon et l’histoire de la politique française. Elle restera à jamais une grande femme d’Etat », a tweeté la députée des Yvelines Nadia Hai (Renaissance).

« Merci Madame la Première ministre, chère Élisabeth Borne, pour votre action, votre courage et vos convictions. Je suis très fier d’avoir servi notre pays au sein de votre gouvernement », a commenté le ministre des Transports Clément Beaune, qui avait pourtant assuré se « poser des questions » après l’adoption de la loi immigration.

LFI exige un vote de confiance

Des questions justement, l’ex-ministre de la Santé Aurélien Rousseau s’en est posé après l’adoption de ce texte. Il avait d’ailleurs annoncé sa démission dans la foulée, ce qui ne l’empêche pas de rendre hommage à son ancienne cheffe. « Difficile de mettre quelques mots sur une aventure humaine et politique aussi intense. Mais travailler auprès d’Élisabeth Borne fut un honneur. L’Etat chevillé au corps, autant que la bataille pour l’emploi et la volonté d’ouvrir à toutes et tous les chemins de l’émancipation », a commenté l’ex-directeur de cabinet de la femme politique.

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, y est lui aussi allé de son hommage, sur X, publiant une photo d’Élisabeth Borne souriante, avec un seul mot en légende : merci.

Côté opposition, le ton n’est pas le même. Pour le député Thomas Portes (LFI), Élisabeth Borne a surtout laissé en héritage ses « 23 recours au 49.3 ». « Deux ans de vie volés aux Français. Une loi raciste qui reprend les idées du programme de Jean-Marie Le Pen. Voilà le bilan d’Élisabeth Borne. Une brutalisation permanente du parlement et un mépris du peuple français », a jugé sur X le parlementaire de Seine-Saint-Denis.

« Peu importe par qui le monarque la remplacera, nous exigeons un vote de confiance au Parlement ! », a réagi sur X Mathilde Panot (LFI). La cheffe de file des Insoumis à l’Assemblée nationale a annoncé ses intentions. Sans la tenue d’un vote de confiance, « nous déposerons une motion de censure ». « Une réforme des retraites injuste et deux douzaines de 49.3. Voilà ce que l’Histoire retiendra du gouvernement Borne », a commenté la députée du Var Laure Lavalette (RN).